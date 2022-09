Pujas al alza en la jornada más ganadera de Femoga

El sector ganadero es el protagonista este sábado de la segunda jornada de Femoga, con la celebración de una de las principales señas de identidad del certamen, las subastas de ganado, y con la entrega de los premios a algunos de los mejores criadores de todo Aragón.

Por segunda vez en su historia, y repitiendo el éxito de 2019, los animales de la puja de ovino han sido colocados junto al escenario y presentados uno a uno ante los asistentes. Los doce sementales han encontrado comprador superando el precio de salida.

La subasta, que ha sido organizada por UPRA-Grupo Pastores y que ha sumado la colaboración de Caja Rural, ha generado una gran expectación entre el público, que ha podido tocar a los animales y atender las explicaciones sobre su procedencia, morfología o desarrollo. Además, entre puja y puja, ha habido música de gaita en vivo. "Ha sido una subasta extraordinaria. En mi caso, es una raza menos conocida y ha supuesto todo un aprendizaje", ha señalado el ganadero Ramón Curnellana, de Farrera (Lérida), que disfrutaba de su primera visita a la feria, que se celebra en Sariñena, con 360 stands ocupando toda la zona expositiva y el mayor número de superficie de su historia. "Me ha encantado. Hay mucho que ver y actividades muy interesantes; volveré", ha señalado.

De los doce animales de ovino subastados, seis han sido adjudicados a un ganadero de la zona, Carlos Bolea, natural de Robres, que ha sido el que más ha elevado el precio. Con esta adquisición, su objetivo es "favorecer la mejora genética de mi explotación", ha explicado, ya que se trata de ejemplares seleccionados e integrados en pioneros programas. "Se trata de una buena oportunidad", ha señalado.

Feria Femoga en Sariñena. P.P.

Antes de la subasta de ovino, ha tenido lugar la de vacuno, con la adjudicación de dos ejemplares de raza Pirenaica. Además de ello, la jornada matinal ha incluido la entrega de premios a los mejores criadores de ovino de raza Xisqueta y raza Rasa Aragonesa.

Antonio Miranda, natural de Castigaleu (La Ribagorza), ha sido el ganadero más veterano en subir al escenario. A sus 84 años, sigue encerrando el ganado a diario. Su hijo, José Antonio Miranda, ha querido que fuera su padre el que recogiera uno de los varios galardones que ha recibido su ganadería dentro del Concurso Morfológico de la Oveja Xisqueta. En concreto, el premio al mejor ejemplar de la exposición.

"Me apasiona", ha señalado Miranda, orgulloso además de que su hijo decidiera un día darle el relevo. Por detrás, viene una tercera generación, Alejandro, de 16 años, y Jorge, de 10, que demuestran mano con el ganado y ganas de dar continuidad al oficio con el que han crecido. "La gente cree que es muy sacrificado, y lo es, pero las horas pasan volando cuando te gusta. A mí siempre me ha parecido que me había tocado la lotería. He sido muy feliz en mi trabajo", ha explicado Miranda. "Nunca me he ido del corral sin un animal necesitaba que me quedara", ha añadido.

La familia Miranda, premiada en el Concurso Morfológico de la Oveja Xisqueta de Femoga. P.P.

Año tras año, la ganadería de Casa Chubilla, que suma mil ejemplares, siempre está entre las más premiadas de Femoga. De hecho, es la tercera vez que consiguen el premio al mejor animal de la exposición, según ha explicado José Antonio Miranda. También han ganado otros muchos galardones en las otras tres categorías (ovejas, mardanos y corderas).

La segunda jornada de Femoga, que ha contado con una buena afluencia de público, ha incluido además otras actividades atractivas como el I Concurso de perros pastores, puntuable para el campeonato de Aragón, o el VIII Concurso Elevator Pitch. También estaba previsto un showcooking a cargo de Daniel Yranzo, una demostración de esquileo o una cata popular de miel.