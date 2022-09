El relevo generacional impulsa la ganadería vacuna en nueve pueblos del Maestrazgo

La ganadería de vacuno extensiva en el Maestrazgo turolense atraviesa una época de pujanza. Se estima que en los últimos cinco años la cifra de profesionales así como la cabaña de animales han crecido en un 10%, situándose en un total de 85 explotaciones que suman unas 4.000 cabezas de ganado. La calidad de los pastos, la tradición ya asentada en la zona, las ayudas públicas al sector y, sobre todo, la existencia de relevo generacional, están detrás de esta prosperidad.

Así lo explican desde la Asociación de Defensa Sanitaria (ADS) de Cantavieja, que agrupa también a La Iglesuela del Cid, Fortanete, La Cañada de Benatanduz, Villarluengo, Pitarque, Mirambel, Tronchón y La Cuba. Un 14% de las explotaciones de vacuno están dirigidas actualmente por jóvenes, algunos de los cuales han estudiado fuera de sus localidades y han regresado después a ellas para hacerse cargo de la granja de sus padres o para poner en marcha desde cero su propia explotación.

A estos últimos pertenece Luis Altaba, de 28 años, que lleva siete dedicado al vacuno en Cantavieja. "Me tiraban la tierra y los animales y no me lo pensé, supe que mi futuro estaba aquí" afirma satisfecho. Tiene 60 vacas y considera que esta "es una buena época" para dedicarse a esta actividad. "Aunque no son del todo suficientes, existen ayudas para empezar a trabajar y eso hay que valorarlo", sostiene. Destaca, no obstante, que para hacer frente a la inversión que exije la creación de una explotación "es imposible prescindir de un préstamo y luego hay que luchar para salir adelante". Con todo, no quiere "ni oír hablar" de cambiar de profesión.

Fuentes de la ADS de Cantavieja explican que las subvenciones del Gobierno de Aragón y de la Unión Europea a los ganaderos emprendedores suman el 30% del desembolso. A ello hay que añadir otras ayudas de los Ayuntamientos, la Comarca y la Diputación Provincial de Teruel que indirectamente también benefician a los ganaderos, pues al apoyar la celebración de ferias y subastas de animales permite a los profesionales del sector adquirir ejemplares de primer nivel.

En Mirambel, con algo más de 100 vecinos, la ganadería "es clave para el desarrollo de la población", subraya su alcaldesa, María del Carmen Soler. "Varias familias jóvenes se han quedado en el pueblo con ganado y esto es muy positivo, porque aquí no hay empresas de otro tipo", destaca la regidora. Añade que el sector agropecuario "está dinamizando otros negocios, como la albañilería, la fontanería o los talleres mecánicos". En el término municipal hay 15 explotaciones ganaderas, la mayoría de vacuno, que dan trabajo al 75% de los habitantes.

La ganadería también está dando vida a Cantavieja, con 50 explotaciones, la mitad con relevo generacional. "Muchos jóvenes están retornando al negocio familiar después de haber estudiado Veterinaria en la Universidad o Formación Profesional en el centro turolense de San Blas", explica el alcalde, Ricardo Altabás. En su opinión, El Maestrazgo "es una tierra dura, pero atractiva; nuestras raíces son profundas y los jóvenes no quieren perderlas".

El presidente de la Comarca del Maestrazgo, Roberto Rabaza, llama la atención sobre el hecho de que el apogeo no se repite en el ganado ovino, que pasa por momentos difíciles pese a haber sido un pilar económico en el siglo XV, cuando la venta de la lana hizo florecer los pueblos del Maestrazgo.

La Feria de Cantavieja expone este fin de semana 350 animales

La Feria de Cantavieja, exponente del desarrollo que la ganadería tiene en el Maestrazgo turolense, vuelve a abrir sus puertas este fin de semana con 350 ejemplares de animales en exposición y subasta entre ovino, vacuno y equino.

El certamen, que no se interrumpió ni siquiera con la pandemia de coronavirus, alcanza su edición 112, lo que la convierte en una de las citas ganaderas con más solera de toda la provincia, solo superada por la de Cedrillas.

El alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás, destaca que siete de las 14 ganaderías que subastarán sus animales proceden de El Maestrazgo, un alto porcentaje que atribuye "a la labor de los ganaderos y de todas las administraciones que apoyan la feria y la adquisición de ejemplares de calidad".

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Teruel, Alberto Izquierdo, subrayó recientemente que la ayuda que aporta esta institución al sector ha permitido impulsar iniciativas de mejora genética en los animales y formación en los profesionales. "La ganadería está muy viva en El Maestrazgo", afirmó.