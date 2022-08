Somontano Alquila atrae a 36 nuevos pobladores al medio rural

De Canarias a Cataluña, de Argentina a Perú y por supuesto del Somontano. Estas son las procedencias de los 36 nuevos vecinos que en el primer año de vida del programa inmobiliario Somontano Alquila han conseguido un piso o casa en régimen de alquiler para establecerse en este territorio.

El acceso a la vivienda sigue siendo el principal reto para asentarse en los pueblos y desde la Comarca del Somontano han echado mano de esta herramienta pionera para dinamizar el alquiler en el medio rural gracias a la financiación de los fondos Leader, a través del Ceder Somontano, y con el asesoramiento técnico del centro especial de empleo Somontano Social.

Los resultados han sido más que satisfactorios. Los 36 nuevos pobladores se han asentado en Colungo, Estadilla, Peralta de Alcofea, Pozán de Vero, Radiquero, Salas Altas y Salas Bajas procedentes de Cataluña, Levante, Madrid, Canarias, también jóvenes de la comarca de menos de 40 años que han optado por el teletrabajo y de Latinoamérica. Además, se ha creado una bolsa de 17 viviendas en 10 municipios para animar a nuevos pobladores a instalarse en el territorio.

Para animar a los propietarios que tienen viviendas en los pueblos y que no las usan a que las pongan al servicio de futuros pobladores, la Comarca ha presentado una campaña de sensibilización consistente en un video promocional en el que tres propietarios de Pozán de Vero, Colungo o Radiquero muestran su satisfacción por alquilar sus casas.

En algún caso, como en el de Radiquero, se ha optado por convertir una vivienda de turismo rural con varios apartamentos en pisos para alquilar durante todo el año. Además, se han editado dípticos y se emiten cuñas de radio para dar a conocer las ventajas de este programa a los muchos propietarios y posibles inquilinos que llenan a los pueblos este verano.

El asesoramiento es gratuito y contempla las siguientes acciones: redacción y tramitación del contrato de alquiler; elaboración y gestión del Certificado Energético obligatorio y su inscripción en el Departamento de Industria del Gobierno de Aragón; depósito de la fianza en el Gobierno de Aragón; memoria y presupuesto de pequeñas obras, si procede; información y recomendación de suscribir el seguro de impagos; asesoría para aclarar dudas legales, fiscales, sobre herencias, precio, etc.; acompañamiento en la visita a la vivienda de las personas interesadas en alquilarla.

Los precios de los alquileres oscilan entre 300 y los 500 euros en función de la localidad y de las características de la vivienda.

El presidente de la Comarca, Daniel Gracia, justifica la puesta en marcha de esta iniciativa porque "teníamos una gran demanda de personas que querían venir a vivir al Somontano, pero no había vivienda de alquiler, sí de venta, pero con costosas reformas que frenaba la llegada de nuevos pobladores. Ahora ya tenemos una experiencia satisfactoria para explicar a posibles arrendadores. Con Somontano Alquila gana la vivienda, gana el propietario y gana el municipio que recibe nuevos pobladores y fija población".

La técnico de Somontano Alquila, Beatriz Celma destaca las ventajas que este programa ofrece al propietario y sobre todo la seguridad “de que se realizan todos los trámites legales necesarios y el ahorro de tiempo que supone a coste 0. El programa ofrece a tiempo completo y con total flexibilidad una asesoría legal, visita a la casa, orientación en cuanto al precio, seguro de impago de alquiler, o pequeñas reformas para alquilar. Son cuestiones muy importantes porque el propietario se desentiende de cualquier gestión inherente al contrato de alquiler”.

Por su parte el presidente del Ceder Somontano, Mariano Altemir, ha subrayado que programas como éste, unido a Pueblos Vivos y Rural Job para facilitar empleo a los nuevos pobladores contribuyen a revertir la curva demográfica de la comarca y no solo a detener el éxodo a las ciudades del pasado siglo si no a convertir a la comarca en un destino atractivo para los urbanitas. Y ha incidido en la necesidad de que los propietarios de vivienda "sean generosos con el territorio igual que el territorio lo ha sido con ellos generando infraestructuras y servicios" y pongan en el mercado inmobiliario sus viviendas que no usan. "En la comarca hay trabajo, pero nos urge vivienda para que la gente pueda venir a vivir con condiciones dignas. Si no tenemos nuevos pobladores difícilmente mantendremos los pueblos. Es bueno colaborar con la comarca, no hay otra forma de tirar para adelante. Es importante captar gente e ilusión para trabajar por nuestro Somontano", ha señalado.