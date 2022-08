Somontano adelanta la vendimia con una previsión de más de 17 millones de kilos

Las bodegas de la Denominación de Origen Somontano han iniciado la vendimia en la madrugada de este miércoles, prácticamente una semana antes de la fecha tradicional, después de la festividad de la Virgen de la Asunción, en torno al 16 de agosto.

En los últimos años, algunas bodegas de la denominación oscense iniciaban de forma tibia la recolección para mediados de mes y a lo largo de los días se sumaban el resto. Pero en esta añada, y tras la recogida de los primeros kilos de la uva blanca chardonnay la pasada semana, la vendimia se iniciaba de forma generalizada en la treintena de bodegas que se integran en la D. O.

La vendimia comienza tras un año agronómico atípico con un invierno con ausencia total de lluvia. Las primeras precipitaciones llegaron en el mes de marzo y eso propició una excelente brotación del viñedo. La primavera transcurrió con normalidad y con un magnífico cuajado del fruto hasta que, a finales de mayo, llegó la primera ola de calor. A partir de ese momento, las elevadas e intensas temperaturas ya no han cesado.

Si a este hecho se añade que no ha llovido desde el mes de abril, todo este cúmulo de circunstancias ha provocado que el viñedo de secano, sobre todo el de tierras más pobres, se encuentre en una situación de estrés hídrico. Esta circunstancia ha provocado que el inicio de la vendimia se adelante una semana. "Con estas temperaturas en el secano conviene no demorar mucho ya que hay mucha sequía y mucho calor, de ahí el adelanto de la vendimia. La uva está sanísima pero se espera merma de los granos sobre todo en el secano donde se ha sufrido estrés hídrico. Esperemos a ver si llueve y se recuperan las uvas tintas", explicó Francisco Berroy, presidente de la Denominación de Origen Somontano. Berroy reconoció además que "un verano tan seco y con tanto calor hace mucho que no se veía y nos ha condicionado a todas las denominaciones españolas y europeas a adelantar la vendimia".

Cosecha media

Afortunadamente, la diversidad de suelos, con zonas más frescas, viñedos en zonas altas y un 45% del viñedo en regadío hace que se prevea una cosecha media en la denominación, entre 17 millones y 17,5 millones de kilos de uva. La cifra es, sin embargo, sensiblemente inferior a los 21 millones de kilos de uva recogidos el pasado año.

Somontano es la primera denominación de origen de Aragón en comenzar la vendimia. La campaña se prolongará hasta finales de septiembre, cuando concluya la maduración de uvas más tardías como las tintas cabernet sauvignon, garnacha tinta, moristel y parraleta.

En Fuendejalón

También se ha comenzado a recoger las primeras uvas blancas en algunas bodegas de la Denominación de Origen Campo de Borja. Es el caso de Bodegas Aragonesas que tras un exhaustivo control de maduración de uvas por zonas y parcelas, han iniciado la vendimia nocturna de la variedad chardonnay.

Desde la denominación situada a los pies del Moncayo se muestran, sin embargo, cautos a la hora de aventurar una previsión de cosecha, ya que como destacan desde el consejo regulador, el grueso de la vendimia todavía no está cerca y los próximos días podrían determinar las estimaciones de producción. Sucede también en Cariñena, la denominación más grande y más antigua de Aragón, y en Calatayud, la D. O. aragonesa que más tarde comienza a recoger su producción. No lo hace hasta bien entrado el mes de septiembre, por lo que el consejo regulador reconoce que es todavía muy pronto para hacer previsiones.