Licitado el plan director de la catedral de Huesca tras quedar desierto el primer concurso

El Ministerio de Cultura y Deporte ha licitado de nuevo la redacción del plan director de la catedral de Huesca, tras quedar desierto el primer concurso. El precio de salida es el mismo, 81.000 euros (más IVA) y el plazo de ejecución vuelve a ser de 12 meses. Las empresas interesadas disponen de 90 días para presentar propuestas. El cambio respecto a la licitación anterior está en las "ligeras" modificaciones realizadas en las cláusulas administrativas relativas a la solvencia técnica.

El plan director es un documento técnico imprescindible para garantizar la perfecta conservación del conjunto catedralicio, y la de Huesca es una las pocas catedrales de España que no cuenta con él. Este informe marcará las pautas de las intervenciones en el edificio y su entorno, declarado BIC, pero no establece plazos ni financiación . En todo caso, es una reivindicación no solo de a Diócesis sino también del Ayuntamiento.

El primer concurso, tras la insistencia de ambas instituciones ante los responsables ministeriales, se publicó el 14 de diciembre de 2021. Concurrieron tres licitadores pero se declaró desierto al no superar ninguno de ellos, en la valoración de su oferta técnica, el umbral mínimo de puntuación exigido.

Para publicar la nueva licitación se han se han revisado los requisitos de solvencia técnica y económica, con objeto de ajustarlos a las condiciones y situación del mercado laboral, teniendo en cuenta las irregularidades producidas en los últimos dos años por la pandemia del covid-19. Se pretende no limitar la concurrencia, algo que se está produciendo en muchos concursos de la administración por diferentes causas.

El 31 de mayo, unos días después de hacerse público que la licitación del plan director había quedado desierta, el alcalde, Luis Felipe, informó a la corporación de que había remitido una carta al ministro de Cultura, Miquel Iceta, para que agilizara «la nueva licitación del contrato».

Por su parte y a través del senador de Compromís, Carles Mulet, Chunta registró el 25 de mayo una batería de preguntas para conocer el grado de implicación existente para impulsar un nuevo concurso. En las dos respuestas se afirmaba que se mantiene el compromiso, pero en ninguna de ella se hablaba de fechas.

El plan director de la catedral hará un diagnóstico del estado del templo y de los edificios del recinto catedralicio, que quedó fuera del Plan Nacional de Catedrales, elaborado a partir de 1987 y aprobado en 1990, porque acaba de ser objeto de una restauración.

El estudio tiene que establecer, para un periodo de ocho a diez años, las posibles actuaciones en materia de obras, inversiones, inversiones, mantenimiento, estudio y difusión del conjunto, que incluye las dependencias anejas, unos restos históricos y arquitectónicos extraordinarios que es difícil encontrar en otras ciudades.

Recientemente, el responsable de Patrimonio de la Diócesis, José María Nasarre, recordó que es urgente actuar en la puerta sur (calle Palacio), donde hace ya ocho años que se instaló una malla para proteger a los peatones de la caída de cascotes. También señaló que hay que intervenir con premura en los pináculos, que están muy deteriorados por el paso del tiempo y las cigüeñas.

Campo de trabajo

Dentro de unos días finalizará el campo de trabajo ‘Tras sus huellas’, realizado en el entorno de la catedral y organizado por la Pastoral Juvenil de Huesca. Los participantes han liberado muros, descubierto estructuras desconocidas (algunas muy curiosas e interesantes) y han limpiado y desescombrando varias zonas. Este campo ha contado con la ayuda y colaboración de la Comarca de la Hoya de Huesca.