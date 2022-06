Cultura no da fechas para licitar de nuevo el plan director la catedral de Huesca

El Ministerio de Cultura y Deporte volverá a licitar "a la mayor brevedad posible" y con algunos cambios en sus cláusulas la redacción del Plan Director para la catedral de Huesca, tras quedar desierto el concurso que salió a mediados del pasado mes de diciembre porque ninguna de las tres empresas que presentaron propuestas para elaborar el documento no reunían las condiciones adecuadas.

Es la contestación que han recibido el alcalde, Luis Felipe, y Chunta Aragonesista, que preguntó en Senado tras conocer dicha circunstancia. En ambas respuestas se refleja que se mantiene el compromiso, pero en ninguna de ella se habla de fechas. Contar con este documento es una de las reivindicaciones que desde hace años mantiene la Diócesis y a la que se ha sumado el Ayuntamiento para garantizar la conservación del conjunto, que es BIC.

En el pleno del Ayuntamiento de Huesca del 31 de mayo, unos días después de hacerse público que el concurso había quedado desierto, el alcalde informó a la corporación de que había remitido una carta al ministro de Cultura, Miquel Iceta, para que agilizara "la nueva licitación del contrato de la elaboración del Plan Director de la Catedral de Huesca".

Por su parte y a través del senador de Compromís, Carles Mulet, Chunta registró el 25 de mayo una “batería de preguntas” para conocer el grado de implicación existente para impulsar un nuevo concurso. Según ha informado Sonia Alastruey, coordinadora de CHA-Huesca y candidata a la alcaldía oscense en 2023, el Ministerio ha contestado que "el concurso está nuevamente en marcha, con ligeros cambios en las cláusulas administrativas relativas a la solvencia técnica”.

La respuesta remitida con fecha de 20 de junio por el Gobierno de España explica que el concurso quedó desierto por no alcanzar ninguna de las propuestas técnicas presentadas la puntuación mínima requerida en los pliegos de la convocatoria. Asimismo, señala que la inversión prevista es la misma que la inicial, 81.000 euros más IVA, y que la redacción del plan concluirá doce meses después de la firma del contrato, una vez adjudicado.

La contestación resalta que el Estado ha asumido "de momento" el compromiso de redactar un plan director para este inmueble, de titularidad eclesiástica, "cuyo deber de conservación corresponde en primer término al obispado de Huesca", y apostilla que este es un instrumento que sirve para documentar el edificio, dar pautas, criterios y establecer prioridades de intervención, "de manera que cualquier ente o administración pública pueda participar, si así lo considera, en su conservación, mantenimiento, difusión o gestión".

El Ministerio no solo elude dar fechas para la publicación del nuevo concurso sino que precisa en su respuesta a Mulet que los planes directores se redactan con un horizonte de diez años de vigencia aunque, "en la práctica, la mayor parte de ellos superan dos décadas", y para que no haya lugar a dudas, manifiesta que "por más que en su contenido se establezcan prioridades o fases, esto no significa que haya compromiso para ejecutarlas en un plazo determinado por ninguno de los agentes interesados en la conservación del inmueble”.

Alastruey ha recordado que el plan director es " un documento técnico imprescindible para garantizar la perfecta conservación del conjunto catedralicio", y la de Huesca es una las pocas catedrales de España que no cuenta con él, "por lo que confiamos en que no haya más retrasos en la adjudicación".