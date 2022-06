Down Huesca ofrece el Albergue y Escuela  La Sabina de Fonz para fomentar la educación inclusiva

La Asociación Down Huesca sigue dando pasos para convertir a su Albergue y Escuela de Vida Independiente La Sabina de Fonz en un centro de referencia para la educación inclusiva. La entidad ha reunido a la directora provincial de Educación del Gobierno de Aragón, Amparo Roig, y al equipo directivo del colegio público de Primaria Katia Acín de Binéfar para plantearles su programa e iniciar un proyecto de colaboración que se podría extender a partir del próximo curso a todos los centros educativos de Primaria de la provincia. En una segunda fase de este proyecto piloto, que contaría con el respaldo de los estudiantes de Magisterio de la Universidad de Zaragoza, se podrían adherir alumnos de Secundaria.

A la reunión de trabajo, dirigida por el impulsor del programa, el psicólogo y pedagogo de Down Huesca, Elias Vived, ha asistido también la maestra, psicóloga, orientadora educativa Coral Elizondo, que colabora con Down España. Esta ha elogiado el albergue y proyecto desarrollado, calificándolo como "único en el país" por sus características pedagógicas. Le han acompañado los responsables de Down Huesca, Máximo López y Ángel Anoro, y el alcalde de Fonz, Toño Ferrer, municipio muy implicado con el desarrollo de este espacio.

Lugar de encuentro

Según explica Elías Vived se han estudiado las dinámicas con centros escolares que desde el Albergue La Sabina se pueden promover “para ser un lugar de encuentro en el que alumnos de Primaria, personas con síndrome de Down y futuros maestro se encuentren a través de talleres". La idea es que en una de nuestras aulas los alumnos realicen diferentes actividades educativas con otros tantos jóvenes con síndrome de Down, que vengan de distintas organizaciones, y también con tres o cuatro estudiantes de Magisterio dentro del programa de Campus Rural para la realización de prácticas universitarias en entornos rurales”.

A partir del próximo curso

Desde la dirección provincial de Educación del Gobierno de Aragón se ha valorado positivamente la iniciativa y Amparo Roig confía en que en septiembre se pueda presentar a los centros de Primaria una propuesta académica "para crear una red de inclusión en la educación” que en una segunda fase se ampliaría a Secundaria". “Es un proyecto viable. Al departamento le interesa este tipo de experiencias y a los centros también, creo que se implicarán mucho”, ha señalado la directora provincial

Propuesta didáctica

La propuesta didáctica que La Sabina propone se articula en tres ejes formativos: creatividad, deporte y naturaleza, y convivencia y autonomía personal. Dentro de la creatividad se proponen las siguientes actividades lectivas: talleres de pintura, de escritura, poesía, de novela, de cómics, de cuento, de música y danza, de artesanía, de arte con elementos naturales, de dibujo, de radio, de fotografía, de cine y de video.

Obras en el albergue y escuela de vida independiente La Sabina, que Down Huesca ha construido en Fonz J. L. P.

En el ámbito del deporte y la naturaleza la ubicación del Albergue La Sabina, en la sierra de la Carrodilla, es un espacio idóneo para el disfrute de la naturaleza y de las actividades deportivas al aire libre como la escalada, rutas ciclistas, senderistas, orientación, geocahcing, actividades acuáticas en la piscina de Fonz, deportes adaptados o juegos tradicionales. Mientras que para promover la convivencia y autonomía personal se ha proponen talleres de jardinería, cocina, vida práctica digital, aprendizaje basado en juegos con distintos colectivos, talleres de reciclaje …

Entre los docentes la propuesta está siendo muy bien acogida, como ha recalcado el director del CEIP Katia Acín, Luis Morillo. "La experiencia es muy positiva. La Sabina de Fonz tiene muchas posibilidades y deberíamos conocerlo todos los centros educativos de la zona y a partir de ahí intentar dinamizarlo tanto con alumnos como con profesionales de la educación. Qué mejor sitio para hablar de inclusión en un albergue que fomenta la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual".

Desde el colegio de Binéfar ya se plantean iniciativas a modo de programa piloto para acometer el próximo curso: “Nos gustaría que fuera un centro de encuentro entre alumnos de nuestro colegio con otros de la zona, con usuarios de Down Huesca o alumnos del centro de educación especial de La Alegría", afirma su director.

Innovación permanente en la inclusión

El programa planteado en Fonz responde a la estrategia de Down Huesca de convertir al Albergue y Escuela de Vida Independiente La Sabina es una estructura de innovación permanente en el ámbito de la inclusión, en especial, en el medio rural. A este respecto, se está creando un grupo de innovación, investigación e inclusión para reunir a investigadores, profesores de centros educativos, profesionales de asociaciones, familiares y personas con síndrome de Down.