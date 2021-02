Down Huesca inicia en Binéfar su proyecto 'ERASMUS +' de inclusión de personas con discapacidad intelectual en el medio rural

Con asociaciones de Alcañiz, Italia y Francia se va abordar la educación de adultos con síndrome de Down para generar oportunidades laborales e inclusivas que frenen la despoblación. Así lo indican en una nota fuentes de la fundación 'Down Huesca', que prevé extender progresivamente este proyecto educativo a otros territorios de España.

"Los municipios de Binéfar y Alcañiz van a ser a lo largo de este año un laboratorio donde se va a ensayar diversas iniciativas pedagógicas y socioculturales de inclusión de las personas adultas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales a través de la educación como "eje transversal", adelantan las mismas fuentes.

El proyecto ERASMUS+ presentado por la Asociación Down Huesca en colaboración con otras entidades socias del Bajo Aragón, Francia e Italia es el resultado de la concesión por parte de la Unión Europea. Se trata, dicen, de una iniciativa que parte de la experiencia de "vida independencia" que viene desarrollando desde hace años la Asociación Down Huesca y que cuenta con el respaldo pedagógico de las universidades de cada territorio. La entidad prevé extender progresivamente esta experiencia que comenzará en Binéfar y Alcañiz a otros territorios de España.

Los detalles del proyecto, denominado ‘Educación permanente de las personas con síndrome de Down o con otras discapacidades intelectuales: Innovación e inclusión en el medio rural’, se han dado a conocer esta tarde en una presentación oficial en el Ayuntamiento de Binéfar, en la que han participado la directora provincial de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Olga Alastruey, la presidenta y el vicepresidente de Down Huesca -entidad que va a coordinar este proyecto-, Nieves Doz y Máximo López, el presidente de la Association Trisomie 21 Pyrénées-Atlantiques de Pau (Francia), Daniel Guipet, Steve Grimault, profesional de la entidad francesa, el presidente de la Cooperativa Primavera de Geraci Siculo (Italia), Guiseppe Pino, y la presidenta de la Asociación Las Cañas de Alcañiz, Elena Soldevilla. Les han acompañado, además, los alcaldes Alfonso Adán, de Binéfar, y Toño Ferrer, de Fonz, así como la teniente de alcalde María Clusa, ya que en la localidad mediocinqueña Down Huesca construye su Albergue y Escuela de Vida Independiente ‘La Sabina’, que acogerá este año un seminario pedagógico de ámbito nacional en junio y un encuentro europeo con todos los participantes de este proyecto a comienzos de otoño.

"El proyecto europeo 'ERASMUS +' incide en la cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas en torno a la educación en escenarios inclusivos y en el medio rural. Su finalidad es impulsar e indagar acciones formativas que permitan a las personas adultas con síndrome de Down incrementar sus oportunidades formativas y plantear estrategias que reduzcan la tendencia a la despoblación del medio rural", indican las mismas fuentes.

En ese sentido, un contexto formativo prioritario son los Centros de Educación de Adultos, con los que colaborarán las asociaciones participantes en este proyecto y los ayuntamientos de las localidades respectivas para desarrollar talleres y cursos formativos y acciones de proyección y divulgación de los resultados y productos obtenidos en dichos talleres (recitales, exposiciones, charlas, …) para contribuir a una mayor sensibilización social hacia la diversidad.

Desde Down Huesca recalcan que este proyecto "tiene un marcado carácter innovador en materia de educación de adultos, que se manifiesta en la definición de estrategias a través de metodologías de aprendizaje-servicio, de modo que se conozca y valore lo realizado en los centros educativos, se dé protagonismo a las personas con síndrome de Down y se potencie la vinculación de la inclusión educativa con la inclusión social en un clima de fortalecimiento de la cultura inclusiva", recalcan desde esta entidad.

El carácter innovador también se manifiesta en la definición, el diseño y el desarrollo de cursos, talleres formativos, programas, etc., vinculados a la formación permanente de adultos, centrados en nuevos conceptos y visiones sobre la discapacidad intelectual y en enfoques metodológicos de gran potencia pedagógica, que a juicio de los organizadores responden a sus necesidades formativas actuales: el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, los modelos de apoyos, el enfoque didáctico mediacional y el aprendizaje servicio. "Como consecuencia de estas innovaciones, esperamos una mejora de las competencias cognitivas y lingüísticas, de las relaciones interpersonales, de conocimientos sociales y culturales, de la participación social y de algunas competencias laborales en las personas participantes en el proyecto", recalcan desde la entidad coordinadora.

La presidenta de Down Huesca ha valorado que este proyecto es "la semilla de otros que puedan germinar sanos y fuertes. Todos aprenderemos de todos y vamos a crecer entre todos. Es el principio de un gran proyecto en beneficio de toda la sociedad", ha subrayado.

El alcalde de Binéfar ha recalcado que el Ayuntamiento literano lleva varios años colaborado con Down Huesca con iniciativas como ‘Hablamos de nosotros’, en la que los usuarios cuentan sus experiencias de vida independiente: "Es un orgullo poder estar apoyando este proyecto inclusivo que nos hace ser mejores personas. Desde la administración pública tenemos el compromiso para que esta inclusión sea real".

Por su parte, el alcalde de Fonz considera que estamos ante un año intenso en el que se va a desarrollar "un ambicioso proyecto que pretende abordar dos de los grandes retos de nuestra sociedad en el siglo XXI, como son la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual y la lucha contra la despoblación". Asimismo, ha indicado la estrecha relación entre el Ayuntamiento y la asociación que se traduce en proyectos inmediatos, como la inclusión de su albergue en el plan director de la localidad o las colaboraciones laborales una vez entre en funcionamiento la futura residencia comarcal. A este respecto, la teniente de alcalde y vicepresidenta de la Comarca del Cinca Medio ha apuntado que el proyecto "repite constantemente tres palabras muy bonitas como son innovación, investigación e inclusión" y ha indicado que quizás "desde pequeñas localidades como la nuestra sea más fácil avanzar hacia ellas".

La presentación oficial de este proyecto lo ha cerrado la directora provincial de Educación, quien ha mostrado la predisposición de su departamento para cualquier colaboración requerida. "Me alegra que haya muchos más aliados y que vamos avanzando en el camino de la inclusión. Vamos a aprender de las personas con discapacidad y conocer qué nos son capaces de enseñarnos a las personas con otras capacidades. Espero que a lo largo del año podamos vernos, sumar esfuerzos y aprender de estas personas tan maravillosas que tenemos en todas las asociaciones", ha concluido.