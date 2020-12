El calendario solidario de Down Huesca celebra diez años.

El calendario de la Asociación Down Huesca celebra diez años en una edición muy especial, marcada por la crisis sanitaria y económica pero también por la solidaridad de la Imprenta Moisés de Barbastro que ha decidido seguir manteniendo esta tradicional iniciativa, aportando más de un millar de calendarios.

El calendario solidario de Down Huesca ya está en los habituales puntos de venta, en las sedes provinciales como en los establecimientos colaboradores con la asociación por 5 euros. La cantidad resultante permitirá seguir desarrollando proyectos de inclusión para los usuarios con discapacidad intelectual en toda la provincia.

La asociación ha decidido llevar a cabo esta iniciativa, pese a que en un principio se decidió suspenderla por la situación de pandemia y de crisis económica que estamos viviendo. Sin embargo, la generosidad del responsable de la empresa barbastrense Imprenta Moisés, Fernando Encinar, que mantiene un compromiso con la asociación editando el tradicional calendario desde hace siete años, ha hecho posible que pudiera salir a la venta en un año muy especial, cuando se cumple su décimo aniversario.

“Me siento muy identificado con Down Huesca y tras conocer que no se iba a celebrar este año se me ocurrió ofrecer hacer más de un millar de calendarios”, explica este veterano impresor. Un gesto muy valorado por la Asociación cuyo vicepresidente y coordinador del calendario solidario, Máximo López, indica que permitirá “recuperar fondos y seguir impulsando obras como el albergue de Fonz, la empresa de croquetas Deleita Inclusión, y otras iniciativas en las que trabajamos”.

La asociación ha optado este año por el modelo de sobremesa que por otro lado es el más vendido en los últimos años. Para ilustrar los doce meses se han escogido fotografías de las ediciones pasadas, realizadas por grandes profesionales de la fotografía de la provincia.

La junta directiva de Down Huesca ha querido tener un gesto con todas las empresas y entidades que han colaborado en la realización de este calendario solidario en los últimos diez años y ha incluido su logotipo en esta edición tan especial, como reconocimiento a su compromiso con la asociación. Algunas de ellas han querido también aportar una cantidad similar a la de otras ediciones.

El calendario ha tenido muy buena aceptación y apenas quedan algunas unidades. Se puede adquirir en establecimientos de Binéfar y Barbastro, en la sede de Monzón y en la sede de Huesca, así como comercios colaboradores de la capital. En el resto de localidades donde está presente la asociación, hay un responsable de Down Huesca que se encarga de su venta.