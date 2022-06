Aepag y Acomseja lanzan una plataforma de empleo a través de las redes sociales para canalizar las ofertas de sus asociados

'Piriempleo' es la nueva plataforma de empleo a través de las redes sociales (Facebook y Linkedin) y que dará a conocer las ofertas de empleo de las asociaciones de empresarios de la Jacetania y el Alto Gállego, Acomseja y Aepag, con el objetivo de canalizar la oferta y la demanda existente. Esta iniciativa conjunta surge ante la dificultad que tienen diferentes sectores para encontrar trabajadores. De esta manera, las empresas podrán publicar sus vacantes o puestos de trabajo disponibles de una manera rápida y sencilla, ya que sólo será necesario rellenar un formulario.

"Nuestros socios nos transmiten cada día las dificultades que tienen para encontrar mano de obra, no encuentran camareros, fontaneros, electricistas, etc", explica la presidenta de la asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego Beatriz Peñarrubia. Incluso hay empresas que se ven obligadas a cerrar "por no encuentran relevo generacional". "Es un problema que venimos observando en el día a día y que queremos evitar, más aún cuando son negocios que funcionan y tienen una clientela fidelizada", añade.

Otra cuestión que habría que mejorar es la creación de empleo cualificado, y en este sentido, la presidenta de la Asociación de Empresas de la Jacetania, Acomseja, Marian Bandrés ha incidido en la necesidad de potenciar la Formación Profesional y apostar igualmente la Formación Dual, "para lo que también se tienen que implicar las empresas". Ha añadido que van a llevar a cabo una campaña para dar a conocer las posibilidades que existen en las dos comarcas respecto a estudios de FP. "Somos dos comarcas complementarias y se trata de que haya oferta formativa diferente en Jaca y Sabiñánigo". A este respecto, ha anunciado que se podría implementar formación "en automoción" y en Sabiñánigo, un ámbito muy demandado es la electromecánica.

Bandrés también ha incidido en la hostelería, un sector que supone "un estilo de vida" y en el que existe un cambio de paradigma entre los jóvenes "que buscan más tiempo de ocio y prefieren ganar menos". Son prioridades que "no encajan en este sector, lo que no quiere decir que no se cumplan las horas de descanso y que no sea un empleo digno". Y precisamente desde Acomseja "incidimos en que la hostelería es un sector digno donde se cumplen los convenios, a pesar de la mala fama que a veces se proyecta".

'Piriempleo' es un proyecto "que se ha creado para dar solución a la problemática de los asociados de dar difusión de puestos de trabajo o crear una bolsa de empleo", señala Alejandro Carbonell, director comercial de Acomseja. Es pues un portal abierto a los empresarios de ambas asociaciones para publicar sus ofertas de empleo, a través de un formulario que habrá que rellenar "y lo publicitaremos a través de 'Piriempleo' y nuestras redes sociales, para conseguir el mayor número posible de currículos que pueden optar a los diferentes puestos laborales". Carbonell ha indicado que el pasado mes de noviembre se hizo un sondeo entre los asociados y ya hubo unas 15 ofertas de trabajo, que en la actualidad son más de una veintena de puestos de trabajo disponibles en la Jacetania, sobre todo en hostelería.

Lidia Ferrer, gerente de Aepag, añade que la idea es hacer "de puente" entre demandantes y ofertantes de empleo y poder llegar incluso "a un ámbito nacional, de manera que puedan venir a trabajar personas de otras comunidades". Así "podemos contribuir a crear puestos de calidad y fijar población". Ha recordado igualmente que aunque esta es la primera colaboración "oficial" entre las dos asociaciones de empresarios, y esperan sea la primera de muchas iniciativas conjuntas, el contacto es "casi diario" en otras cuestiones más administrativas.