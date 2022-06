El nuevo elevador de Jaca solo está a falta de instalar las cámaras de seguridad

El nuevo elevador de Jaca, que comunicará las avenidas Perimetral y Oroel y mejorará la accesibilidad de la zona, se pondrá en funcionamiento dentro de unos días. La obra ya está finalizada, cuenta con electricidad y solo está pendiente la instalación de las cámaras de seguridad, que se colocarán muy pronto. El alcalde jaqués, Juan Manuel Ramón, ha explicado que para la apertura de esta infraestructura es necesario la concesión de la luz, "que ya está", y el sistema de vigilancia.

El montaje de las cámaras se sacó del contrato con la empresa que ha ejecutado la obra, Vialex, "porque las que se habían incluido no eran compatibles con el sistema de los monitores de los bolardos y como se estimó que era más adecuado, lo ejecuta el Ayuntamiento con un procedimiento que va aparte y que se cerrará en breve", añadió. La nueva infraestructura consta de dos ascensores mecánicos verticales que salvarán entre ambos un desnivel total de 24,10 metros de altura entre las avenidas Perimetral y Oroel.

Uno de esto elevadores conecta la avenida Perimetral con la calle Virgen de la Cueva. El acceso inferior se sitúa al este de las escaleras existentes. En el caso de la parada superior, hay una pasarela para unir el ascensor con la urbanización de la calle Virgen de la Cueva.

Revisión de precios

La empresa que ha ejecutado la obra, Vialex Construcciones Aragonesas, ha solicitado al Ayuntamiento de Jaca una revisión de precios. Es la primera que lo pide, pero no será la única porque, según ha señalado el alcalde, "hay otras que han dicho que lo iban a hacer". Para ello, el consistorio se tiene que adherir expresamente al Decreto Ley 3/2022 de 6 de abril del Gobierno de Aragón, por el cual se adoptan medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública en la comunidad. Esa adhesión se ha aprobado este martes en el pleno municipal extraordinario.

Según ha indicado Juan Manuel Ramón, el acuerdo plenario no es solo para el elevador. "El Ayuntamiento suscribe una normativa autonómica que se aprobó hace poco, en la que se dice que para que los consistorios pueden aplicarla hay que adherirse expresamente», ha apuntado. "Nos hemos sumado a ella para esta obra y todas las demás, porque llegará un momento que las empresas no se presentarán si no se tiene esa aprobación", ha añadido el alcalde.