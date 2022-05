Una pista cubierta que se moja, canastas a distinta altura y un pump track inclinado: instalaciones con tara de Huesca

"Invertimos 80.000 euros para instalar una cubierta en la cancha de baloncesto. De esta forma, se podrá usar durante el verano a pesar del calor y también en los días de lluvia". Así anunció el Ayuntamiento de Huesca una de las últimas inversiones en el municipio incorporado de Huerrios, pero la realidad es algo distinta ya que la citada cubierta no tapa toda la pista, sino que deja a la intemperie la canasta y la portería de fútbol de uno de los lados de la cancha con lo que no protege a sus usuarios de las inclemencias meteorológicas.

Desde 2015, el Consistorio ha invertido cerca de 3 millones de euros en las instalaciones deportivas y aunque la gran mayoría cumplen al 100% con su teórico cometido, hay un pequeño porcentaje que no lo hace. Aun así, el equipo de gobierno ha restado importancia a esos 'desajustes' para poner en valor que pueden tener un uso recreativo igualmente, aunque no pueda ser para competición. Es el caso, por ejemplo, de la cancha de baloncesto del recién reformado parque de San Martín, donde las dos canastas están a distinta altura (con una diferencia entre ellas de medio metro), y del pump track que se habilitó en el cerro de San Jorge ya que se hizo inclinado con lo que las bicis y patinetes no pueden usar simplemente la inercia para recorrerlo.

El alcalde pedáneo de Huerrios, Jorge Orduna, reconoce que el proyecto para cubrir la pista polideportiva era una vieja demanda de este municipio incorporado, sobre todo de la población más joven "porque tenemos una docena de niños en el pueblo, que son muchos teniendo en cuenta que estamos unos 70 vecinos empadronados", destaca.

Sin embargo, también reconoce que el resultado final no cumplió sus expectativas al completo ya que una parte de la cancha se quedó sin cubrir. Según explica, el motivo fue la obligación de cumplir las normas urbanísticas ya que estas no permitían que la estructura sobresaliera de la línea de fachada del edificio anexo de las antiguas escuelas. Por ello, la techumbre no cubrió los últimos 4 metros, dejando sin resguardo una de las porterías de fútbol y una de las canastas de baloncesto. "Al ver los planos nos dimos cuenta de que había un fallo porque no cabía toda la pista, pero ya no se pudo cambiar", explica.

La nueva cubierta de la pista polideportiva de Huerrios solo tapa la canasta y la portería de uno de los lados. Rubén Darío Núñez

Aun así, Orduna agradece la inversión del Ayuntamiento ya que más allá de los usos deportivos, también querían una instalación donde poder celebrar actividades al aire libre y que estuviera cubierta para resguardarse de las inclemencias meteorológicas. "Nuestras fiestas son en septiembre y muchas veces perdíamos dinero porque teníamos encargados hinchables o una orquesta y luego no se podían celebrar por el mal tiempo así que nos ha venido muy bien", resalta el alcalde pedáneo de un municipio que realiza muchas actividades conjuntas como la reciente recuperación de un lavadero o la creación de un nuevo parque con la plantación de 100 árboles por los propios vecinos.

La pista de baloncesto del parque de San Martín de Huesca ha mantenido las dos canastas a distinta altura que tenía antes de la remodelación. Rafael Gobantes

Tampoco quedaron 100% satisfechos los usuarios de la nueva pista de baloncesto incluida en la segunda fase de la remodelación del parque de San Martín. Aunque aplaudieron la renovación del pavimento, mostraron su desconcierto por haber mantenido las dos canastas que había de distinto tamaño ya que impide disputar un partido a campo completo. En respuesta a ello, desde el equipo de gobierno defendieron que la cancha nueva "no es para un uso profesional" porque para ello ya hay instalaciones suficientes en Huesca. "Buscamos que sea una zona de juego para todos los públicos, tanto pequeños como mayores", señalaron.

Los aficionados a los circuitos de pump track quedaron también decepcionados con la nueva pista el cerro de San Jorge y que supuso una inversión de 120.000 euros ya que no atendía a las demandas que habían planteado pese a haberles advertido de los fallos antes de su construcción. Entre ellos, destacaron que está inclinado "con lo cual, es como hacer un campo de fútbol triangular, no vale". Además, se quejaron de que las flechas están pintadas al revés de cómo deberían o de que esté en una zona arbolada por el peligro que ello conlleva en caso de salirse de él.

Jóvenes miembros del Club Ciclista Oscense probando el pump track de Huesca. Rafael Gobantes

Desde el equipo de gobierno admitieron que no es un 'pump track' al uso pero, a su juicio, es "más versátil" y defendieron el resultado porque no querían que fuese un circuito de competición -algo que sí se va a buscar con la futura pista de patinaje de velocidad que se va a construir en este mismo entorno con una inversión de 465.000 euros- sino un espacio de uso recreativo.