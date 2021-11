Aluvión de críticas al nuevo 'pump track' de Huesca: "Está inclinado, es como hacer un campo de fútbol triangular, no vale"

La moda de los 'pump tracks' se extiende cada vez más. En Aragón ya son varias las localidades que han construido circuitos de esta modalidad de ciclismo -aunque también se usan patines y monopatines- en la que el usuario debe superar curvas peraltadas, badenes y saltos aprovechando simplemente la inercia de su impulso, sin dar pedaladas. El Ayuntamiento de Huesca ha querido sumarse también con una instalación en el cerro de San Jorge que ha supuesto una inversión de 120.000 euros, pero el resultado no parece haber sido del agrado de la mayoría de aficionados, que han vertido un aluvión de críticas a través de las redes sociales tras su inauguración esta misma semana.

Yago García, de 16 años, fue uno de los impulsores de esta iniciativa. Hace dos años, se movilizó junto a otros compañeros y recogieron más de 200 firmas para pedir al Ayuntamiento un circuito de estas características. Desde el Patronato de Deportes recogieron el guante y se pusieron manos a la obra, despertando ilusión y grandes expectativas entre los aficionados a esta modalidad. Pero ahora muchos de ellos, como Yago, están decepcionados. "Es absurdo que se hayan gastado tanto dinero en algo que no cumple su función. Está inclinado, es como hacer un campo de fútbol triangular, no vale. La prueba de que es un buen circuito de 'pump track' es que si me quito la cadena de la bici, puedo recorrerlo todo, pero en este me quedo a la mitad y gracias", resume enfadado.

Entre otros "errores" de diseño, afirma que las flechas están pintadas al revés de cómo deberían "porque los saltos buenos se tienen que coger con inercia y si sigues las flechas, te los encuentras de subida con lo que no se puede hacer nada". Esta confusión está generando ya algún "conflicto" entre usuarios novatos y otros más expertos que lo hacen en distintos sentidos. Tampoco entiende que se haya hecho en una zona arbolada, "porque los árboles quedan muy bonitos pero si te confías un poco, te puedes empotrar contra alguno"; y que no se haya marcado una zona de entrada y salida que lo hace al revés. Critica, además, que tanto él como otros aficionados llamaron al Ayuntamiento antes de que acabaran las obras para advertirles de estos fallos, "pero no nos han hecho caso".

Por ello, miran con envidia a los 'pump tracks' de otras localidades de la provincia como el de Aínsa, por ejemplo, que costó 80.000 euros y que recientemente acogió una prueba de la Copa de España de esta especialidad ya que está homologado para poder organizar competiciones internacionales. "Aquí eso será imposible", lamenta Yago García.

El pump track de Aínsa acogió la última Copa de España de la modalidad

Como él, son muchos los que han expresado sus quejas en los propios perfiles de las redes sociales del Ayuntamiento de Huesca: "Parece muy chulo desde fuera pero a la hora de hablar de la funcionalidad pierde mucho, no se puede coger velocidad, tienes que pedalear todo el rato...."; "He ayudado en la organización de las dos primeras pruebas de 'pump track' en Aragón. Y puedo asegurar que eso puede llamarse como queráis, pero no es un 'pump track'"; "Todos los oscenses queremos zonas deportivas de calidad y que el ayuntamiento se involucre a fondo en sus proyectos y que esté a la altura. Ponerse una medalla por haber construido algo defectuoso no está nada bien".... Otros han tirado de ironía: "Con 128.000 euros podríais haber puesto un telesilla para subir a la parte alta" o "Pedimos un 'pump track', no una autopista".

En respuesta a ello, fuentes del Ayuntamiento de Huesca replican que por ahora han recibido "muy buenas impresiones de muchos usuarios" que durante los últimos días han probado la pista "y evidentemente también de quienes no les ha gustado el resultado". Y añaden que para ellos "todas son igual de importantes porque nos parecen constructivas y nos aportan diferentes puntos de vista".

Desde el equipo de gobierno del PSOE admite que "es cierto que no es un 'pump track' al uso, puesto que tiene algunas características que desde nuestro punto de vista lo hacen diferente y más versátil", añaden. Hacen hincapié, además, en que es un circuito de 380 metros lineales "muy divertido" ya que tiene curvas, peraltes "y una ligera inclinación en algunos tramos que suman diversión a la hora de usarlo porque así se adquieren habilidades de conducción tanto en bicicleta como en patín".

"Lo razonable es que sea usado por jóvenes experimentados"

No obstante, también aseguran que no es un equipamiento para "niños de edades muy tempranas" ya que exige "un mínimo de habilidades y de experiencia" para utilizar este tipo de circuitos y de pistas de patinaje y de habilidades. "Creemos que lo razonable es que sea usado por jóvenes experimentados", añaden.

En cuanto a las críticas por el diseño del circuito, desde el Ayuntamiento explican que lo hicieron los propios técnicos de Urbanismo, si bien luego se adjudicó la ejecución de las obras a la empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos por 107.569 euros. Además, creen que la presencia del arbolado en el mismo recorrido "es un punto a favor del uso recreativo que tiene este espacio".