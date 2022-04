Un aragonés gana la beca más competida de la alta cocina con tres versiones de una misma receta

"Primer lugar para Aragón", y junto a la frase, una fotografía de Ariel Munguía enarbolando el certificado gigante que lo acredita como primer clasificado del Premio Promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu Madrid. Es la forma en la que el joven aragonés, originario de Honduras, ha comunicado este martes que ha ganado la beca más competida de la gastronomía. Son 23.800 euros para su formación en la Escuela Superior especializado en hostelería, con sede central en París y presencia en 20 países.

El concurso se ha celebrado este martes por la mañana y Ariel Munguía estaba entre los 10 finalistas. El joven, de 23 años, estudió en la escuela de Guayente, en el Valle de Benasque, y en el CPIFP San Lorenzo de Huesca y completaba su formación en la escuela Master D de Zaragoza, a la que representaba en el certamen.

Era la segunda ocasión en la que competía y ha ido a por todas. Debían presentar un conejo relleno con patas de sí mismo salsa en estragón y guarnición de entre tres y cinco verduras. "Después, tú lo interpretas y yo lo he interpretado en tres versiones", ha explicado. "El jurado ha dicho que todos tenían clarísimo quien era el ganador y cuando he oído mi nombre me he puesto a llorar porque sabía lo que había luchado por este concurso y gracias a Dios se me había dado", ha relatado.

Según ha dicho, confiaba un montón porque no he presentado un plato sino tres". "Me he marcado un triple porque ganaba o ganaba" ha indicado. Munguía ha presentado como aperitivo un profiterol con un craquelin y un paté de sesos de conejo. "Ha sido lo primero que ha probado el jurado". Como segundo pase, ha presentado el guiso de la base como un ravioli con salsa holandesa y un jugo de carne de conejo y como tercero, un conejo relleno con sus interiores con unas verduritas (apio, nabo, espárrago verde, acelgas) y con un escabeche de zanahorias "para darle un toque de acidez al plato, que creía que le faltaba". Ha manifestado su alegría por ganar y también por la unanimidad del jurado a la hora de elegirlo como primer clasificado: "Ha sido alucinante, creo que un 10 no porque no existe la perfección, pero puede que haya tenido un nueve", ha apostillado.

Munguía ha confesado que está una nube desde hace mes y medio, que es el tiempo que lleva trabajando en un restaurante de Arzak en el País Vasco. Ahora sabe que debe poner un poco de orden para gestionar su futuro y para aprovechar al máximo el pasaporte conseguido.