El enredo de las cuentas del diputado de Ciudadanos se cobra la primera dimisión

El enredo con las cuentas del único representante de Ciudadanos en la Diputación de Huesca, Cristian Royo, se ha cobrado la primera dimisión. La coordinadora del Grupo Mixto-Cs en la DPH, Paula Martínez-Guisasola, ha dimitido como secretaria de Organización del partido en la provincia, después de intentar desde hace un año que la formación tome cartas en el asunto para aclarar la gestión de Royo, que debe casi 29.000 euros de gastos sin justificar.

Cristian Royo está en el centro de las sospechas sobre supuestas irregularidades contables en el grupo, ya que es el único autorizado para realizar movimientos bancarios. De los 91.500 euros asignados por la Diputación para gastos de mantenimiento en 2021, solo ha acreditado correctamente ante Intervención 62.506,3 euros, por lo que deberá reintegrar el resto, 28.993,67.

El 20 de abril se le acabó el plazo que le dieron para explicar a qué destino la subvención. A última hora, el 19, envió varios correos al área de Intervención con documentos sobre gastos realizados que ahora analizan los técnicos para ver si están razonados, aunque todo apunta a que no cubrirán esa cantidad. De momento, la Diputación tiene retenida la asignación a Ciudadanos del primer trimestre y no le pagará la del segundo mientras no acredite si gastó de forma correcta el dinero del año pasado.

De esta asignación dependen las nóminas de las dos trabajadoras del grupo, la coordinadora, Paula Martínez-Guisasola, y una responsable de prensa y solo Royo tiene acceso a la cuenta, y a él le llegan los extractos bancarios.

Ciudadanos ha confirmado la dimisión de Paula Martínez-Guisasola. Según el secretario regional de Comunicación, se marcha "por motivos personales". Sin embargo, detrás de su salida está el malestar por la inacción del partido ante la situación. Hace más de un año, a través de una carta enviada a la dirección, ya advirtió de las presuntas irregularidades, han asegurado fuentes internas de Ciudadanos, matizando que se ha cansado de esperar.

La formación política no abrió expediente a Cristian Royo hasta marzo. En febrero, tuvo conocimiento, de forma casual (solo Royo controla las cuentas), de gastos sospechosos por montante de 1.200 euros del mes de enero, en transferencias y retirada de efectivos, que no justificó, pese a que se le pidieron explicaciones.

Actualmente está suspendido de militancia temporalmente, ya que se considera que existen "indicios suficientes" para suponer que ha incurrido, en el ejercicio de sus responsabilidades en el control de las asignaciones públicas al grupo de Ciudadanos en la Diputación Provincial de Huesca, en infracciones consideradas como "muy graves". De momento, no hay fecha para resolver el expediente.

El secretario regional de Comunicación no oculta los problemas que ha supuesto esto en el grupo de la Diputación, donde trabaja la coordinadora y hasta ahora secretaria de Organización. Según Trullén, ella "debe asegurarse de que las cuentas del grupo están bien", aunque reconoce que "el responsable" de lo que ocurre es el diputado, a quien "le hemos pedido por activa y por pasiva que justifique las cuentas".

Royo recibió a finales de marzo la notificación del decreto instándole al reintegro del importe no justificado. Se abrió entonces un plazo, que ha agotado hasta las últimas horas, para presentar nuevas facturas de 2021 o para devolver los 28.993 euros.

Ciudadanos, como el resto de grupos, dispone de una asignación fija anual de 21.200 euros; otra variable por diputado de 5.300 €, para gastos generales, y una tercera por tramos, para personal y prestaciones de servicios, de 65.000 € para aquellas formaciones entre 1 y 4 diputados. Además, su salario es de 42.493 euros anuales, al ser portavoz del Grupo Mixto-Cs con dedicación exclusiva.