El PAR respalda el proyecto de enseñanzas aeronáuticas para el aeropuerto de Huesca

El Comité comarcal de la Hoya y el Comité municipal de Huesca del Partido Aragonés (PAR), presididos respectivamente por Joaquín Serrano y Lourdes Plana, han acordado hacer público su posicionamiento favorable a la posible instalación en el aeropuerto Huesca-Pirineos de un centro de formación y futuro campus aeronáutico que impulsa la empresa Barbatus Aeronautics. Una representación de estos comités ha mantenido un encuentro con diversos asuntos sobre la mesa.

A juicio de ambos órganos local y comarcal de los aragonesistas, "el aeropuerto necesita iniciativas que deben servir para aprovechar una infraestructura que costó una inversión pública millonaria". "Es evidente que la gestión actual no consigue ese propósito y las perspectivas para incrementar la utilización de Huesca-Pirineos, con vuelos comerciales, no son favorables en el actual y previsible contexto, con la competencia de otros aeropuertos, salvo que se produzca una permanente y también costosa subvención pública directa a las compañías, una solución que no garantiza el medio y largo plazo", precisan desde el PAR.

Por ello, el Partido Aragonés de Huesca y la Hoya "ha valorado positivamente el proyecto de enseñanzas que se plantea inicialmente con la recuperación de la escuela de pilotos y la progresiva evolución hacia otras especialidades aeronáuticas hasta abarcar la formación completa. La actividad, con presencia de profesores y alumnos, es una opción en la que se debe avanzar y madurar esas posibilidades”.

Los comités de la fuerza política aragonesa indican otros aspectos como, “especialmente, tener en cuenta la titularidad y responsabilidad estatal, a través de AENA, con el aeropuerto. La colaboración del Estado, con una infraestructura de interés general, debe concretarse”. Además, también se apunta a la cooperación con las universidades aragonesas, Unizar y San Jorge, como una de las cuestiones en las que profundizar de cara al futuro. Junto a todo ello, "cabe analizar y hacer viable la compatibilidad de los usos docentes del aeropuerto con otros servicios, aparte de los posibles vuelos comerciales, como la atención a emergencias".

En cualquier caso, los aragonesistas de Huesca y la Hoya señalan que "mediante este campus, ya no sólo se trata de aprovechar la instalación sino, además, de promover una actuación y funcionamiento permanente que pueda servir de factor de desarrollo para la ciudad y la comarca”.

Finalmente, ambos comités del Partido Aragonés coinciden en respaldar también la candidatura del aeropuerto Huesca-Pirineos para albergar la escuela de pilotos que la compañía Ryanair tiene anunciada en la Península ibérica, “con la debida coordinación entre ambos proyectos y centros, que pueden resultar complementarios, en diferente horizonte temporal o de especialización”.