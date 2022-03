Jaca recupera su Semana Santa con todos los actos excepto la rompida de la hora

La Semana Santa regresa a Jaca tras dos años de parón, y lo hace con la celebración de todos sus actos tradicionales, excepto la rompida de la hora, que se hacía la madrugada del Jueves Santo y se suspende. Cuando la Junta de Cofradías aprobó llevar a cabo la Semana Santa de Jaca (declarada fiesta de Interés Turístico Regional), se establecieron limitaciones en determinados actos para que no fueran tan multitudinarios. Pero la situación ha evolucionado a mejor, por el momento, lo que va a permitir celebrar una Semana Santa con una relativa normalidad. Y esa es la principal novedad de este año, que “la vamos a desarrollar en la medida de lo que sea posible y de acuerdo con las normas que se dicten en cada momento”, ha señalado el presidente de la Junta de Cofradías, José María Lacasta.

El pregón corresponderá a la Cofradía de la Santa Cena, al igual que hubiera sido en 2021, y el encargado de leerlo será el presidente José Ángel Lanuza. Previo al pregón, se inaugurará la exposición fotográfica con imágenes que se realizaron durante la Semana Santa de 2019 y se hará entrega al ganador, Paco Barón, de un diploma acreditativo. Este año también se celebrará el concurso fotográfico.

Respecto al local de paso, según el presidente de la Junta de Cofradías, se ha reparado “en parte”, porque no ha dado tiempo a finalizar las obras, aunque consideran que con los trabajos realizado “evitaremos las famosas humedades”. Este local abrirá al público esta Semana Santa, como es habitual, y la recaudación se destinará en su totalidad a los refugiados ucranianos. Respecto a los pasos que procesionan durante la Semana Santa, la idea de la Junta de Cofradías es crear con ellos una exposición permanente y para ello se ha creado un comité con personas “que creemos que lo pueden llevar a cabo”. No obstante, el presidente de la Junta señala que es un proyecto incipiente, pero reivindican que los pasos “tengan un espacio más digno”. Para ello, “tenemos que presentar un proyecto, saber qué fondos tienen suficiente entidad para incluirlos, cómo se puede presentar a la ciudad y a visitantes, y las obligaciones o compromisos si lo pusiéramos en funcionamiento”. Es por eso que por el momento no se pueden dar plazos, pero “la inquietud está ahí y es lo que queremos llevar a cabo”.

Restauraciones

Entre las novedades también se van a presentar esta Semana Santa las restauraciones que se han realizado estos dos últimos años, como en el juego de las Siete palabras, que tienen más de 200 años, o en un segundo juego también de palabras de más de 80. También se han mejorado las estaciones del viacrucis de la cofradía de la Flagelación y se está restaurando la túnica del Nazareno, que todavía no está finalizada y no podrá procesionar este año. “Ahora hay inquietudes por parte de las cofradías en llevar a cabo otras restauraciones, así que al año que viene se solicitará al ayuntamiento de Jaca el convenio que teníamos o presentaremos la inversión que hay que realizar para que lo incluyan en los presupuestos”, añade Lacasta.

Respecto a las procesiones, se desarrollarán con normalidad y con los mismos recorridos de otros años.