Operación Azul Huesca-Ucrania: la idea nacida de un turno de policías

'Operación Azul Huesca-Ucrania'. Con este nombre ha bautizado su iniciativa un grupo de agentes de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía que quieren poner su granito de arena para ayudar a los millones de ucranianos que huyen de la guerra con Rusia. La idea de organizar una caravana solidaria surgió durante un turno de trabajo de los agentes de Seguridad Ciudadana, copiando una idea similar de unos colegas de Granada que ya han emprendido viaje hacia Polonia para traer refugiados.

El grupo de policías se ha puesto en contacto con instituciones y ONG para canalizar a través de ellas sus ganas de echar una mano, empezando por la Asociación de Ucranianos Residentes en Aragón y siguiendo por Cruz Roja o Cáritas, ya que esta organización está montando un albergue para desplazados. "No queremos desplazarnos allí sin más y traer a los primeros refugiados que encontremos en la frontera para luego llegar con ellos a España y dejarlos sin más en el país. Nuestro objetivo es atender a necesidades como las que pueden tener las ONG o personas que quieren acoger a un familiar y luego se harían cargo de él", explica Joaquín Honrado, uno de los agentes.

El grupo de policías está elaborando un listado con personas que necesiten ayuda para venir a España y a la vez recibiendo ofertas para alojarlos. "Nos ha llamado una persona de Jaca que quiere acoger a refugiados y asumiría todos los gastos. También un zaragozano con una casa en Teruel y un piso en Zaragoza, dispuesto a albergarlos", explica.

De momento están preparando la logística. Han hecho cálculos de la distancia y el coste del convoy desde Huesca hasta la localidad polaca de Prezemsyl, 2.729 km y 1.200 euros solo en gasolina. Quieren aprovechar además el viaje de ida y trasladar ayuda humanitaria (alimentos, ropa, medicinas...). Para financiarlo han dispuesto una hucha solidaria en el vestíbulo de la Comisaría Provincial de Huesca (plaza Luis Buñuel), donde todos los ciudadanos pueden realizar su aportación.

No tienen fecha todavía para la salida del convoy humanitario, a la espera de concretar la demanda de ayuda. "Sería un viaje Non Stop, con dos conductores cada furgoneta. ya nos han empezado a llamar compañeros dispuestos a colaborar, incluso de Melilla, que se pagarían de su bolsillo el viaje hasta Huesca", señala Joaquín Honrado. En caso de que el proyecto no se ejecutara, el dinero recaudado se donaría íntegramente a Cruz Roja Española para estos mismos fines.