Ciudadanos expedienta a su diputado provincial en Huesca por irregularidades en la cuenta del grupo

Ciudadanos ha abierto un expediente a su diputado provincial en Huesca Cristian Royo por una falta "muy grave" relacionada con posibles irregularidades en los movimientos de la cuenta del grupo político en la institución. El montante ascendería a 1.200 euros en cinco operaciones distintas en el mes de enero, según fuentes del partido.

El escándalo estalla un día después de que la formación política retirara las tarjetas de las que disponían los doce diputados en las Cortes de Aragón por "gastos indebidos" detectados por la Intervención de la Cámara al fiscalizar las cuentas del grupo parlamentario del año pasado.

El partido ha reconocido que el pasado 10 de febrero tuvo conocimiento de "posibles irregularidades" en determinados movimientos de la cuenta del grupo provincial de la Diputación de Huesca, cuyo único representante es Royo, también concejal de Villanueva de Sijena. Siguiendo lo marcado por las normas internas, se comunicaron los hechos al Canal Ético.

Cristian Royo es diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena por Ciudadanos. Cs Huesca

A su vez, la Secretaría de Acción Institucional se puso en contacto con Royo, el único autorizado a realizar movimientos de la cuenta, dándole como fecha límite el pasado lunes para justificarlos. Pasado el tiempo, el partido no ha recibido contestación. Así, de acuerdo con los estatutos, la Comisión de Régimen Disciplinario ha anunciado que tomará "las medidas oportunas", ya que desoír las directrices se considera falta muy grave.

La denuncia partió de dentro. Responsables de la formación se reunieron con Royo para exponer las sospechas y ante su silencio, la dirección en Aragón inició una investigación y puso los hechos en conocimiento del órgano correspondiente en Madrid.

En total, los movimientos objeto de investigación son cinco. En dos de ellos a través de la disposición de efectivo, y en otros tres, por transferencias. Fuentes de Ciudadanos han especificado que el primero, del 10 de enero, es por importe de 200 euros, sin causa justificada. Otro el día 17 del mismo mes, por transferencia, de 300 euros. El tercero, el 19, por 150 euros. En estos casos se justificó para material informático. El cuarto es del 22 de enero, 300 euros para una cuña de radio. Y el quinto, otra transferencia, sin fecha, de 250 euros.

Royo, con el que este periódico no pudo ponerse en contacto este jueves, pese a las reiteradas llamadas, no ha realizado las aclaraciones solicitadas por el partido y se enfrenta ahora a un expediente disciplinario. Su caso podría acabar, según la formación, con su expulsión de Ciudadanos, que no descarta judicializarlo.

Su sueldo y la asignación de su grupo

La incógnita es saber qué hará ahora con su cargo en la Diputación de Huesca. El jueves asistió al pleno celebrado por la corporación provincial. En caso de que se tomase la decisión de expulsarle, se le solicitaría el acta de diputado. La salida más fácil para el partido es la dimisión y que entrase el siguiente en la lista. Pero si se enroca en su puesto, se podría disolver el grupo, este perdería la asignación que tiene por parte de la institución y él, el sueldo como portavoz, ya que pasaría a ser miembro no adscrito.

Ahora mismo, cobra 42.493 euros anuales, al ser portavoz del grupo mixto con dedicación exclusiva. Su grupo dispone además de una asignación fija anual de 21.200 €, según el régimen de retribuciones de la Diputación, que prevé una asignación variable de 5.300 € para gastos generales por diputado y otra por tramos, para personal y prestaciones de servicios de 65.000 €, en caso de tener de 1 a 4 diputados.

Royo ya se enfrentó a otro escándalo hace un año. En mayo de 2021 fue denunciado por un presunto delito sexual por una joven de 21 años con la que tuvo un encuentro en un hotel de Lérida. Ella lo acusó de haberle echado estupefacientes en la bebida sin su conocimiento, mientras él aseguró que fueron relaciones consentidas. La investigación sigue en curso en el Juzgado número 2 de la ciudad catalana. La dirección regional lo apoyó, basándose en el principio de presunción de inocencia, pero la junta directiva de la comarca de la Hoya de Huesca pidió que se le aplicara el código ético.