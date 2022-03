Ciudadanos quita la tarjeta a sus diputados tras detectar "gastos indebidos" la interventora de las Cortes

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha retirado las tarjetas de las que disponían los doce diputados tras los "gastos indebidos" detectados por la Intervención de la Cámara al fiscalizar las cuentas del grupo parlamentario del año pasado. La decisión se adoptó el pasado miércoles y dos días después ya se habían inutilizado, lo que provocó una dura bronca protagonizada por Ramiro Domínguez, vicepresidente segundo de las Cortes, contra Pérez Calvo en la reunión de la dirección del grupo, que se oía en los pasillos, según afirmaron varios testigos.

Aunque nadie detalla las cuantías y los cargos realizados, desde el grupo parlamentario se admite numerosos pagos de combustible y de comidas y cenas en restaurantes cuando todos perciben indemnizaciones por manutención y desplazamiento, lo que supondría una doble percepción, el motivo de la ‘llamada al orden’ de la interventora, María Dolores Llop. La excepción es José Luis Saz, que solo cobra dietas por asistencia al compatibilizar su labor parlamentaria con su puesto como funcionario.

Además, fuentes del grupo apuntan que la diferencia de facturación es "sustancial" entre Ramiro Domínguez y el resto de diputados. No obstante, el vicepresidente segundo indicó a este diario que solo ha utilizado la tarjeta "mínimamente" y solo para comidas y gasolina cuando "hace territorio", como defiende que debería asumir directamente la formación al tratarse de cuestiones internas. "Cuando lo hago en mi condición y labor de parlamentario, lo pago con mi asignación", ha dicho.

La retirada de las tarjetas monedero, que se recargaban cuando se acababa el saldo, no fue la única medida adoptada por el líder de Cs en Aragón. Desde esta semana ya no se le paga a ningún parlamentario las comidas en el restaurante de la Aljafería, aunque se aplicará con una excepción: los días de pleno, que se celebran cada dos semanas. La medida no afecta a los trabajadores cuando se queden a almorzar.

De la misma forma, los únicos gastos que se reembolsarán a partir de ahora a los diputados serán aquellos por su labor política fuera de la Comunidad, ya que la interventora entiende que las indemnizaciones que perciben, libre de impuestos, deben atender cualquier desplazamiento en Aragón.

Para que no hubiera ninguna duda o "malos entendidos" al respecto, el portavoz pidió a María Dolores Llop que acudiera a la reunión del grupo para que diera cuenta de su "recomendación" de retirar las tarjetas. Este encuentro discurrió sin la tensión del previo que mantuvieron los miembros de la dirección: Daniel Pérez Calvo, Ramiro Domínguez, Jara Bernués, Beatriz García y Javier Martínez.

El también líder autonómico de Cs ya retiró las tarjetas a principios de la legislatura nada más asumir el cargo al considerar que "no eran necesarias", pero la mayoría exigió su restitución y se recuperaron en febrero de 2020 en contra de su criterio.

Pérez Calvo subraya que no ha habido "un uso fraudulento" de las tarjetas y que estaba obligado a retirarlas cuando había recibido la "recomendación" de la interventora. "La gestión financiera del grupo ha dependido en todo momento del criterio y buen sentido de los diputados, como en cualquier organización", ha dicho antes de garantizar que se deberá reponer el dinero gastado si se revelase algún tipo de gasto "imposible de justificar" a criterio de la Intervención, como ya planteó en la reunión.