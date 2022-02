La Comarca del Cinca Medio presenta en Fonz su cartera de servicios y nueva imagen corporativa

La Comarca del Cinca Medio ha elegido esta tarde el Espazio Cultural de Fonz para dar a conocer a la población local y los colectivos sociales que trabajan en el territorio la cartera de Servicios Sociales de Base. Se trata de la primera acción de una campaña de promoción que ha iniciado el ente comarcal para acercar sus varios servicios a las nueve poblaciones que la componen.

Los Servicios Sociales se presentan bajo una nueva imagen diseñada por el montisonense Toño Isla en colaboración con el personal del área. Corazones y árboles. Además se ha diseñado una folleto donde se detallan todas las atenciones que se prestan y teléfonos de interés.

La Comarca desarrolla el programa de información, valoración y orientación, alojamiento temporal de emergencia social, ayuda a domicilio, colaboración con el taller de empleo desde donde se está trabajando para una asistencia a las personas que viven solas, el préstamo de ayudas técnicas, desarrollo de la ley de la dependencia, apoyo a la residencia municipal, programa de intervención familiar, asume el centro comarcal de información y servicios de la mujer de lAM, la teleasistencia domiciliaria, el programa de educación emocional, la mesa de coordinación de violencia de género, el programa de prevención del absentismo escolar, la animación infantil en vacaciones para conciliar la vida laboral y familiar (La Movida), las ayudas de urgencia, el apoyo a transeúntes, la acogida e intervención en trámites administrativos a personas extranjeras, la coordinación con entidades y agentes sociales, y la colaboración en programas y planes locales y comarcales.

Asistentes a la presentación. JLP

Numerosos asistentes han llenado el Espazio Cultural L’ Urmo para escuchar las explicaciones de la directora de Servicios Sociales, Yolanda Encinas, arropada por el presidente y vicepresidenta de la Comarca, José Ángel Solans y María Clusa, así como por el alcalde de Fonz, Toño Ferrer, y por el diseñador Toño Isla. El acto ha reunido a representantes de Down Huesca, muy presente en la villa foncense donde cuenta con un albergue y centro de vida independiente, de Cáritas, Cruz Roja, entre otras.

También han arropado el acto la subdelegada del Gobierno en Huesca, Silvia Salazar, la directora general del IASS y el director provincial, Noelia Carbó y Eloy Torre, la jefa de unidad contra la violencia a la mujer, Carmen García, el diputado de Asuntos Sociales, Antonio Biescas, así como alcaldes y consejeros comarcales.

La campaña iniciada hoy en Fonz responde a atender la “necesidad detectada por muchos vecinos y usuarios que desconocían los aspectos que desarrollábamos desde el área de Servicios Sociales y con esta acción queremos visibilizar y divulgar la singularidad que este áea tiene dentro de la Comarca”, ha afirmado Solans. 'Vertebra la Comarca', es otro de los objetivos de esta acción, en palabras de la vicepresidenta y concejal e Fonz, María Clusa. “Además de dar a conocer los Servicios Sociales queremos acercar la Comarca a todos los vecinos. Es un primer paso de una serie de acciones que recorrerán todos los municipios para acercarles los múltiples servicios que presta la Comarca. Empezamos con los Servicios Sociales porque es un área muy potente”.

La directora técnica de Servicios Sociales indica que con esta acción de “marketing” pretende que “todos tengan la oportunidad en igualdad de acceder a todos los programas y prestaciones que realizamos”. Los folletos y la información habilitada se repartirá por todos los municipios también en formato digital para llegar al mayor número posible.

Los Servicios Sociales del Cinca Medio constituyen un equipo multidisciplinar formado por siete trabajadores sociales, dos educadoras, una psicóloga, una administrativa y 25 personal de ayuda a domicilio. Además de la cartera de servicios citada, se está trabajando en nuevos proyectos como el de intervención familiar, el plan de corresponsabilidad para trabajar en la conciliación de la vida social y laboral, … “Hay muchos servicios, los servicios sociales son universales y todos podemos ser usuarios, no sólo las personas que están en riesgo de exclusión. Los Servicios Sociales ya no son una cuestión de caridad si no que hay muchos programas de los que todos nos podemos beneficiar”, señala la directora.