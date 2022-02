Monzón plantea instalar cámaras de vigilancia para atajar la ola de vandalismo

La red de la jaula de lanzamiento de las pistas de atletismo de Monzón ha sido la última víctima de una cascada de actos vandálicos que se vienen sucediendo en los últimos meses en la capital del Cinca Medio.

La red apareció calcinada junto a la pista del círculo de lanzamiento y los daños causados, según estimaciones del Centro Atlético Monzón, rondarían los 5.000 euros. Desde la Concejalía de Deportes ya han denunciado los hechos y se va colocar una red provisional para permitir el entrenamiento de los atletas. Sin embargo, no será suficiente para albergar competiciones (está previsto un campeonato en marzo y también juegos escolares), ya que habrá que esperar a la colocación de una red de 7 metros.

El entorno del campo municipal de atletismo suele ser un espacio elegido por jóvenes para realizar botellones durante el fin de semana y muchos cascotes quedan en las inmediaciones del recinto, aunque nunca antes se había llevado a cabo un acto vandálico de esta envergadura.

Este hecho se suma a una serie de hechos incívicos que se remonta a la época de Navidad cuando desaparecieron figuras del Belén y las esculturas iluminadas de ciervos colocados por el Ayuntamiento en rotondas del casco urbano. También los maceteros decorativos en el puente sobre el Sosa han acabado en el río.

Esta situación ha sido denunciada duramente por el teniente de alcalde de Monzón, Javier Vilarrubí, quien afirma que "no se puede tolerar actos vandálicos que suceden si no es cada fin de semana, cada pocos días". "Es un tema de cansancio general y con la participación de todos, esta gente que no pueden ser llamado ciudadanos, tienen que ser identificados y castigados porque están perjudicando a toda la ciudad", subraya.

Vilarrubí anuncia que su formación, el PAR, socio del PP en el gobierno municipal, planteará en pleno del Consistorio la colocación de cámaras de videovigilancia en determinados lugares estratégicos que ayuden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a identificar a estos vándalos. "Tenemos que adoptar cualquier medida para que esto no se produzca y los autores sean conocidos", recalca.

En este sentido, también apela a la colaboración ciudadana "que es la mejor medida para acabar con esta lacra. La Policía Local y la Guardia Civil hacen lo que pueden pero sus efectivos son limitados y Monzón es muy grande, por eso se necesita de la colaboración de todos".

Ya el pasado verano, el Ayuntamiento anunció medidas para poner freno a las carreras de coches ilegales en plena calle en la urbanización de la Fuente del Saso –la zona deportiva de Los Olímpicos- tras recibir las quejas de la asociación de vecinos, alarmada por los riesgos que conllevaba la conducción temeraria de unos jóvenes que no respetaba las normas de circulación ni de urbanidad. Estas carreras causaron choques contra farolas y también contra fachadas de viviendas.