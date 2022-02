"Dormimos sobre la mesa en el aula hasta que llega el autobús para volver a Huesca"

Las familias del IES PIrámide de Huesca han vuelto a salir a la calle este jueves para reivindicar "un transporte escolar digno", como el que tenían hasta el 7 de enero de 2021, cuando se modificó sustancialmente el servicio que traslada a los alrededor de 600 alumnos desde el casco urbano hasta su instituto de referencia, situado a 5,3 kilómetros.

Fue entonces cuando el número de vehículos se redujo de tal forma que se crearon dos turnos de ida y dos de vuelta, obligando a los estudiantes a levantarse a las 7.00 para llegar al centro a las 7.50 y empezar las clases a las 8.30 o a esperar desde las 14.20 a las 15.00 para emprender la vuelta a casa. El problema era que la concesión no había salido a concurso a tiempo.

Desde el Departamento de Educación se comprometieron a que la situación quedaría solucionada a principios del curso 2021-2022, pero "seguimos igual", ha señalado Roberto Capuz, presidente de la Amypa. "Los estudiantes que llegan al instituto en el primer turno tienen que seguir esperando 40 minutos y aquellos que lo hacen en el segundo, aguardan el mismo tiempo después de terminar las clases", ha explicado.

Beatriz Satué, que estudia 4º de ESO, ha afirmado que "es una injusticia, porque llegar a clase 40 minutos antes de empezar nos priva de muchas cosas, como el descanso". Según ha indicado esta alumna, "este madrugón que no es necesario porque hace años salíamos de la parada a las 8.10 y llegábamos al instituto a las 8.20 y salíamos a las 14.30, no había que esperar hasta las 15.00 para volver del instituto". Otros compañeros tienen que esperar ese tiempo a que regrese el autobús para que los lleve a casa y "comen sobre las 15.30 o 16.00", ha apostillado.

Candela Ferra, del mismo curso, ha explicado que desde que terminan las clases hasta que llega el autobús "estás sentado en una silla, esperando a que llegue la hora". "En el instituto hay muy poca cobertura de móvil, no tenemos nada para hacer, estamos cansados porque nos hemos levantado pronto y dormimos tumbados en la mesa", ha indicado. Mirando el lado positivo, comenta que "por lo menos, ahora nos dejan estar dentro y no tenemos que esperar fuera".

Aunque no a todos, alumnos de 12 y 13 años, los más pequeños del centro, han perdido esta opción tras protagonizar algunos altercados entre ellos cuando estaban en las aulas. "Se quedan mucho rato solos y tampoco hay nadie que los vigile", dice Carmen Escario. Esta estudiante tiene una hermana que va al mismo instituto, pero está en turnos de transporte diferentes. "Ella se levanta después y yo la espero para comer juntas", indica.

Tras las trifulcas entre algunos alumnos, en un consejo escolar se apuntó que podría contratarse monitoras para ese tiempo de espera, pero aún no se cuenta con este servicio. "Y eso sería una solución relativa porque lo que queremos es que nos arreglen lo del transporte", apostilla Capuz. " Vemos que si no nos movemos no va a solucionarse porque hay problemas encadenados", ha añadido. Según ha explicado, Educación les ha informado de que la existencia de un contrato de larga duración de línea regular en el mismo trayecto otorgado a la empresa Avanza impide la realización de una nueva licitación y de que hay "diferencias económicas entre la empresa y la administración".

Padres, alumnos y algún docente, así como representantes de los grupos municipales del PP, Cs, Con Huesca Podemos y Vox han acudido a la concentración celebrada por la tarde en la plaza Navarra.

"Estamos e desventaja con otros institutos"

Capuz ha insistido en que "no tenemos un transporte digno y estamos en desventaja con respecto a quienes van a otros institutos de la capital". Ha manifestado que la actual directora provincial de Educación, Amparo Roig, "se ha interesado y ha trabajado bastante para solucionarlo, pero está bloqueado en Zaragoza".

Según el presidente de la Amypa, todo depende de la voluntad del consejero, Felipe Faci. "Hace un año le escribimos y aún no ha contestado", ha dicho. Asimismo, ha denunciado que sumando esperas, idas, vueltas y trayectos, "nuestros hijos pierden en torno a una hora y media al día lo que supone siete horas y media a la semana en el trayecto de ir y venir, en una ciudad como Huesca". Capuz ha indicado que la Amypa se ha reunido con las asociaciones de padres de los colegios Alcoraz y Pedro J. Rubio, adscritos al IES Pirámide y "también tenemos su apoyo" porque esto afecta a 600 familias y es «un problema de ciudad".