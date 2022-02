Los cursos de accesibilidad universal abren en Huesca las acciones del proyecto 'Salud Accesible'

Más de una veintena de personas con discapacidad y dependencia vinculadas a diferentes entidades integradas en Cadis Huesca, Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad de la provincia altoaragonesa, han recibido formación en accesibilidad universal, primera etapa del proyecto Salud Accesible. Promovido por Fundación “la Caixa”, se gestiona a través de la alianza entre la Coordinadora y su socio en esta innovadora iniciativa Plena Inclusión Aragón, entidad referente de la discapacidad intelectual en Aragón.

Tras una primera semana en la que diferentes profesionales de Cadis Huesca, Fundación DFA y Plena Inclusión Aragón han impartido en jornadas formativas desarrolladas por personal cualificado de las entidades Arcadia, San Francisco de Sales Hipoacúsicos, ASZA Huesca y ONCE.

Con el curso de 'Habilidades sociales y de la comunicación', que tiene, lugar estos días, se completarán tres semanas consecutivas de una formación que ha abordado de manera global todos los tipos de accesibilidad y la evaluación de espacios, procesos y servicios, aunando así barreras físicas, sensoriales, cognitivas o mentales. Un planteamiento integral que es, precisamente, uno de los elementos diferenciadores que ofrece el proyecto liderado por Cadis Huesca.

En opinión de David Lasaga de Plena Inclusión Aragón e instructor de Accesibilidad cognitiva, este proyecto es "un buen inicio para crear un sistema más colaborativo, en el que no solo nos centremos en necesidades de colectivos concretos, sino que podamos ver la globalidad, hacer cambios con un impacto mayor y que puedan beneficiar más a la ciudadanía". "Estos cursos en sí ya son diferentes” dice David, “porque proporcionan un espacio de convivencia y de trabajo en común", añade.

El alumnado de los cursos está formado por un heterogéneo grupo de personas con discapacidades diferentes, entre los que se encuentra Pedro, vinculado a Valentia, que se ha apuntado a ellos “por lo más importante, por la posibilidad de conseguir un trabajo” –el proyecto contempla la contratación de tres personas, dos para evaluaciones y una para apoyo en comunicación- por lo que no dudó en apuntarse “además, mi valoración del curso no puede ser más positiva”. Esta valoración coincide con la que hacen otros alumnos vinculados a Valentia, como Richi o Joaquín, quien afirma que “estuvimos en la estación de autobuses de Huesca viendo ejemplos de accesibilidad física. Me gustó mucho porque analizas lo que es correcto y lo que se puede mejorar”.

"Y qué mejor ocasión de hacer todo bien para todas las personas antes de que esté construido, que no haya que rectificar"

Es precisamente en aspectos relacionados con accesibilidad física en los que normalmente más se fija Luis, vinculado a la Asociacion Altoaragonesa de Discapacidad y aquejado de una lesión medular. Para él, es la posibilidad de adaptar de manera universal los espacios lo que le atrajo del curso formativo, “espacios como las nuevas Urgencias del Hospital San Jorge, de Huesca, que está en proceso de construcción”-durante el año de ejecución del proyecto Salud Accesible” se realizará la evaluación del nuevo espacio y del centro de salud de Sabiñánigo-. “Y qué mejor ocasión de hacer todo bien para todas las personas antes de que esté construido, que no haya que rectificar. Si podemos ayudar a través de este curso, pues mejor que mejor.”