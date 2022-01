El ciclista atropellado en Sallent: "La impaciencia de algunos pone en peligro nuestras vidas"

Eduardo del Molino ha estado tres semanas postrado en la cama de un hospital, desde que su bicicleta fue arrollada por un turismo en Sallent de Gállego el 8 de enero. Sufrió fracturas de clavícula y de pelvis y traumatismo craneo-encefálico, que lo mantendrán dos meses sin poder levantarse, pero se considera afortunado porque el accidente le pudo costar la vida. Este ciclista aficionado de Zaragoza que frecuenta las carreteras del valle de Tena, donde tiene una segunda residencia, ha querido lanzar un mensaje a los automovilistas para evitar que otros deportistas corran la misma suerte que él. Les pide paciencia cuando se topen con una bici, "porque encima de la bicicleta va una vida".

El ciclista frecuenta las carreteras del valle de Tena. Heraldo

Del Molino fue atropellado a la altura del kilómetro 15 de la A-136, en el término municipal de Sallent de Gallego. Era sábado. Salió de Gavín con intención de dirigirse hasta Sallent. "Vi que la circulación era intensa, ocurre los fines de semana en invierno por los esquiadores, pero hay arcén y se sube bien hasta Escarrilla. El túnel se salva por el lateral y para evitar el tráfico, en lugar de ir por la carretera principal, decidí ir por Lanuza. Volví por el mismo sitio. Me conozca hasta los baches", explica desde la cama. Antes de llegar al túnel, observó acercarse un coche (lleva un radar en la bici que le marca una señal en el cuentakilómetros ante la proximidad de un vehículo). "El conductor me dio un pitido corto que yo asimilé como que me iba a adelantar. Ya no recuerdo más, ni golpe, ni caída, perdí el conocimiento".

La Guardia Civil tiene abierta una investigación contra el conductor del turismo, de 63 años, acusado de un presunto delito de lesiones por imprudencia grave. El Subsector de Tráfico de Huesca determinó que supuestamente realizó un adelantamiento sin las correspondientes condiciones de seguridad, golpeando al ciclista. Del Molino dice que según el atestado parece que no le daba tiempo a rebasarlo y en lugar de frenar se echó a la derecha.

"Siempre ves imprudencias por ambas partes, la mayoría por conductores impacientes. La impaciencia de algunos pocos hace que corramos riesgos innecesarios. Es muy difícil que un conductor aguante más de 30 segundos detrás. Que se pongan en nuestra piel porque somos muy débiles", argumenta.

Eduardo del Molino reclama a los automovilistas que piensen antes de realizar un adelantamiento. "Es cuestión de pocos segundos, posiblemente menos de 30 y nunca más de 60. Son vidas humanas, tenemos familia y en caso de atropello o impacto las consecuencias suelen ser muy graves. Pedimos seguridad y 1,5 metros de distancia mínima para adelantarnos", dice, deseando que cada deportista que salga a entrenar a la calle, al campo o a la carretera regrese sano y salvo.

Jamás llegó a pensar que un coche le podía arrollar. La prudencia es su consigna y nunca había tenido ningún percance, pese a haber rodado más de 100.000 km en bicicleta. El sábado recibió por fin el alta, después de tres semanas. Cuando tras el accidente la ambulancia le trasladó al Hospital Universitario San Jorge y se le hizo la prueba protocolaria del covid, dio positivo (era asintómatico). "Estuve dos semanas con calmantes en la planta covid, y luego me trasladaron a la Quirón, en Zaragoza, donde me han operado la clavícula izquierda". Otra ambulancia lo llevó a su casa al darle el alta, donde debe permanecer en la cama, sin levantarse, un mínimo de dos meses, a la espera de que la pelvis se suelde.

"Desde el momento que me recogió la ambulancia no he podido volver a ponerme de pie. Necesito reposo absoluto", cuenta. También sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó un traumatismo craneo-encefálico, amortiguado por su casco, "mi ángel de la guarda". Son lesiones graves pero se consuela pensando que podría haber sido peor, le podía haber costado la vida o lesiones irreversible. Es autónomo, tiene un taller mecánico que ahora llevan sus empleados mientras esté de baja.

El ciclista ha sido atendido en la carretera. Guardia Civil

Agradece el papel que tuvieron en el accidente los sanitarios, los agentes de la Guardia Civil y personas anónimas que pararon al ver el suceso, y a todos los que se han interesado por su salud.

Según la Guardia Civil, del estudio de los vestigios presentes en el lugar del siniestro, se concluyó que el supuesto responsable del mismo habría sido el conductor del turismo implicado, el cual presuntamente realizó un adelantamiento al ciclista, sin cerciorarse de poder realizarlo en condiciones de seguridad, regresando a su carril y colisionando con la bicicleta.

Por todo ello, el pasado 21 de enero se procedió a la investigación del conductor del turismo. Las diligencias instruidas fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Jaca, quedando el investigado con la obligación de personarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.