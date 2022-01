El PP pide el cese de la gerente del 061 tras denunciar la muerte de dos pacientes por la desactivación de ambulancias

El PP ha exigido este martes a la consejera de Sanidad, Sira Repollés, el cese inmediato de la gerente del 061 en Aragón, Amparo García, por "incompetencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones" después de denunciar el fallecimiento de dos pacientes en este último mes por culpa de la desactivación de uvis móviles en la provincia de Huesca, derivada de la falta de personal. Un hecho del que ya advirtió recientemente el Sindicato de Cooperación Sindical atribuyéndolo a la "dejadez absoluta" de Acciona, la empresa que tiene adjudicado el servicio de transporte sanitario, "con la complicidad y falta de fiscalización de la administración".

Según ha relatado la portavoz popular de Sanidad en las Cortes de Aragón, Ana Marín, uno de los sucesos tuvo lugar poco antes de Navidad. Un centro de salud de la provincia -no ha querido concretar más "por respeto a los profesionales y a los implicados"- requirió al 061 una uvi móvil porque había una persona "muy grave" por covid. Tras una espera de 27 minutos llegó una ambulancia convencional, que no van con médico, tan solo un técnico de emergencias sanitarias que hace de conductor. Ante la gravedad del paciente, el médico del centro de salud decidió subirse a la ambulancia para acompañarle hasta el hospital. Durante el trayecto, el enfermo sufrió una parada cardiorrespiratoria, pero el facultativo logró reanimarle. "Si el médico no hubiese ido en la ambulancia esa persona hubiera fallecido en el trayecto", ha asegurado Marín. La ambulancia continuó el recorrido hasta el hospital y una vez allí sufrió una segunda parada que le provocó la muerte.

Poco después de Navidad, en otro municipio de la provincia, una persona quedó inconsciente en la vía pública y el 061 recibió un aviso, pero como estaba desactivada la ambulancia de Soporte Vital Básico de esa localidad, se envió una convencional. El técnico de emergencias sanitarias, al ver la gravedad del paciente, volvió a llamar al 061, que entonces envió una UME. Fue trasladado al centro de salud, donde falleció.

Para Ana Marín, estos dos hechos demuestran que la gerente del 061 "no sabe gestionar la situación que vive el transporte sanitario de la provincia de Huesca y de todo Aragón". Reconoce que es una medida drástica pero justificada "porque un servicio tan importante y vital para los aragoneses no puede cometer fallos tan graves que afectan a la salud y a la vida de las personas y no puede estar en manos de una persona que es incapaz de escuchar a los trabajadores y resolver sus problemas". Y ha advertido de que si la consejera no la destituye "será ella quien deba asumir la responsabilidad de errores tan graves".

Para el PP, la provincia de Huesca está siendo "la gran pagana de la dejadez, de la falta de reacción y de la respuesta tardía por parte del Gobierno de Aragón". Y es que muchas ambulancias no han estado operativas en el último mes y medio por falta de personal. Solo en este mes de enero aseguran que han estado desactivadas por días o por horas las UME de Huesca, Sabiñánigo, Campo, Monzón; las UVI móviles de Huesca, Barbastro, Jaca; las ambulancias de Soporte Vital Básico de Barbastro, Monzón, Binéfar, Graus, Castejón de Sos, Jaca, Hecho y Huesca; y ambulancias convencionales de Huesca, Biescas, Lafortunada, Benasque, Canfranc y Sallent de Gállego.

Los populares van a presentar también una moción al pleno de la Diputación de Huesca para exigir al Gobierno de Aragón la mejora del servicio de transporte sanitario "porque si ya es un servicio importante, en una provincia como la nuestra más teniendo en cuenta la dispersión y el envejecimiento", ha destacado el presidente provincial, Gerardo Oliván.

Ana Marín también ha reclamado el refuerzo de la Atención Primaria de Huesca para atajar su "colapso" y que se atiende el déficit de los hospitales de Huesca y Barbastro "porque llevan días derivando pacientes a Zaragoza. Además, ha acusado al Gobierno de Aragón de hacer una "nefasta gestión" de la pandemia. "Lambán dice ahora que va a destinar todos los recursos necesarios a la Sanidad cuando ha recortado el presupuesto de este año un 4%. Como siempre, llegan tarde", ha criticado.