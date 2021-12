Denuncian la falta de médicos en las uvis móviles del 061 por "dejadez" de Acciona

Las uvis móviles de Huesca y Alcañiz estuvieron atendidas el pasado fin de semana únicamente con personal de enfermería y técnicos de emergencias por falta de médicos por lo que no pudieron prestar el servicio habitual de traslados intrahospitalarios. Una labor que tuvieron que asumir las umes, que están dedicadas en principio a atender los avisos urgentes con un médico, una enfermera, un técnico y un técnico-conductor con guardias presenciales las 24 horas y los 365 días.

Según denunciaron desde el Sindicato de Cooperación Sindical, la UVI móvil de Huesca estuvo sin médico desde las 18.00 del sábado hasta las 9.00 del lunes ya que el facultativo que debía prestar servicio dio positivo en covid y no fue sustituido. Una responsabilidad de Acciona, la empresa que gestiona el transporte sanitario urgente de Aragón desde julio, ya que durante los fines de semana y las noches, los médicos que trabajan en estas unidades corren de su cuenta.

También la uvi móvil de Alcañiz estuvo sin médico desde el viernes a las 21.00 hasta las 9.00 del lunes, en este caso por no cubrir un permiso. Mientras, el médico de guardia de la uvi móvil de Barbastro se vio obligado a continuar su guardia, renunciando a sus vacaciones, para no dejar sin servicio ya que no llegó relevo.

Unas deficiencias que atribuyen a la "dejadez absoluta" de Acciona "con la complicidad y falta de fiscalización de la administración". Y que se suman a la "reiterada" desactivación parcial o total de vehículos de emergencias de diferentes poblaciones de la provincia como las uvis móviles Jaca o Barbastro o las ambulancias de soporte vital avanzado porque la empresa no está cubriendo las vacantes por vacaciones, bajas laborales y permisos.

Los trabajadores del sector llevan ya ocho meses de huelga con unos servicios mínimos del 100% "sin condiciones laborales medianamente dignas", subrayan. En este sentido, denuncian que el 90% de trabajadores no disponen de taquillas para sus uniformes de trabajo y epis, ni de una ducha donde poder asearse después de largas jornadas de trabajo. También critican la escasa formación o la falta de bases a cubierto para los vehículos, además de jornadas de 48 horas continuadas "que ponen en riesgo su integridad y la de los usuarios".