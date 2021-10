El transporte sanitario de Aragón sale a la calle para exigir un nuevo convenio pendiente desde 2018

El sector del transporte sanitario de Aragón ha salido a la calle este sábado para volver a reclamar que las empresas, fundamentalmente Acciona por tener la mayoría, se sienten a negociar para renovar el convenio que caducó en 2018 e introducir así mejoras salarias y laborales para los cerca de 1.000 trabajadores afectados. La sonora protesta celebrada en la plaza de Navarra de la ciudad de Huesca había sido convocada por la sección sindical de SCS.

Según ha explicado Juan Antonio Busqueta, secretario sectorial del transporte sanitario de SCS, reclaman que el nuevo convenio recoja un salario acorde a las responsabilidades "porque hay algunas categorías que escasamente llegan al Salario Mínimo Interprofesional con el convenio actual"; la estabilidad laboral y la eliminación de los 'contratos basura'; el reconocimiento de las categorías; y la internalización del servicio "porque algo tan esencial y básico debería ser de gestión pública y no ganar dinero nadie con él".

Además de pedir al Gobierno de Aragón que "medie" para intentar dar una solución a este conflicto, reivindican que de cara a los pliegos del nuevo servicio que se tiene que renovar en agosto de 2022 "no mire de perfil porque al fin y al cabo es dinero público y debería presionar para mejorar la situación de este convenio dimensionando bien el coste". En este sentido, denuncian que con la pandemia se ha precarizado todavía más la situación con vehículos sin base, con un 70% de localización en la mayoría de ellos y algunos en los que solo hay un técnico.

Protesta en Huesca de los trabajadores del transporte sanitario urgente y no urgente. Rafael Gobantes

Aunque el transporte sanitario está en huelga desde el pasado 8 de abril, denuncian que no está siendo realmente efectiva porque la Administración ha decretado un 100% de servicios mínimos en la emergencia y del 80% para el no urgente. "Es una huelga de guante blanco porque a las empresas no les está haciendo ningún daño ya que se están cubriendo todos los servicios", ha reconocido Busqueta.