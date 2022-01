Íñigo Royo: "Es un varapalo emocional para los sanitarios ver otra vez lleno el Hospital San Jorge"

"Es un varapalo emocional para los sanitarios ver cómo se te vuelve a llenar el hospital después de haber estado incluso libres de covid. Tras siete olas y casi dos años, los profesionales están muy, muy cansados". El director del Hospital Universitario San Jorge de Huesca, Íñigo Royo, resume así los difíciles momentos vividos al hacer balance de su gestión, ya que deja el lunes este puesto para ser sustituido por Cristina Cuartero, médico de Urgencias en el de Alcañiz.

El relevo coincide con otra vuelta de tuerca en la presión asistencial, ya que la próxima semana se ampliará la uci, como en los momentos más críticos de la pandemia. Actualmente están ocupadas las 10 camas disponibles (hay 62 enfermos hospitalizados), a las que se van a añadir otras cuatro en la zona de acogida del área quirúrgica. "La uci normal se queda como covid y en la zona de ampliación estarán los enfermos no covid, como se ha hecho en otras ocasiones", aclara. De momento, los pacientes menos graves siguen en la quinta planta y no hay necesidad de buscar más espacios, como sí ocurrió hace unas semanas.

Hasta ahora, en esta ola, se había recurrido a la uci única de Aragón, es decir, a derivar a los críticos a otros hospitales considerando una sola unidad de críticos en la Comunidad, pero el departamento de Sanidad, confirma Royo, "ya está preparando la ampliación de nuevos espacios para las ucis en cada hospital", poniendo así en marcha los planes de contingencia.

Íñigo Royo se incorporará al servicio de Cirugía Torácica del Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona. Su paso por San Jorge ha estado marcado por la pandemia, hasta el punto de que tomó posesión el 14 de marzo del 2020, el día que ingresó el primer paciente covid en el centro, y se va a punto de ampliar de nuevo la uci. "Ha sido una época complicada porque ha tocado gestionar todas las olas que hemos ido sufriendo y esto ha copado la mayor parte de nuestro tiempo".

Según recuerda, "la situación de la Atención Primaria está muy comprometida, y cuando se complica en este nivel luego se empieza a complicar en los hospitales. Cada vez tenemos más ingresos tanto en planta como en uci. El único dato positivo es que está siendo una ola menos letal".

Por ahora, no está previsto retomar la actividad quirúrgica, limitada a urgencias, patologías oncológicas y cirugía mayor ambulatoria que no requiera uci. "No hay perspectiva a medio plazo de que esto cambie, tal y como está la incidencia en estos momentos y teniendo idea de la ampliación de los espacios de críticos”, explica.

Pero lo peor, según comenta, se vivió al principio de la pandemia “por la incertidumbre de la situación y la escasez de material”. “En aquel momento la solicitud de material era generalizada, a nivel no solo de Aragón sino de España y de toda Europa. Nos hizo tener que zonificar el hospital para centralizar el uso del material y creo que eso fue un acierto y se pudo destinar a las zonas que más lo necesitaban, como era la uci, Urgencias o la planta covic”.

Royo deja la gestión de la pandemia al frente de un hospital, pero se pondrá, como él dice, “en la primera línea de batalla”. Vuelve a la asistencia, a su especialidad, la cirugía torácica, en el Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona, que en su cartera de servicios tiene el trasplante de pulmón, donde verá pacientes covid en un estado muy deteriorado.