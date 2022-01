Sanidad podría ampliar hasta 30 camas uci de forma progresiva y activa el mando único en Aragón

La presión hospitalaria sigue aumentando en Aragón, que supera ya la barrera de los 700 ingresados por coronavirus (703) -55 más en un día-, de los que 63 están en las unidades de cuidados intensivos, tres menos que la jornada anterior. La ocupación de camas con pacientes covid obliga a los centros sanitarios a adaptar sus recursos para hacer frente a la creciente demanda asistencial, reduciendo la actividad quirúrgica programada y habilitando más puestos para enfermos críticos.

Como ya se hizo en oleadas anteriores, en función de las necesidades de cada hospital se irán incorporando nuevas plazas en las ucis si fuera necesario. En esta fase, de hecho, está previsto poder llegar a ampliar hasta 30 camas más en la Comunidad de forma progresiva. Además, el Salud volverá a activar desde el próximo lunes el mando único para gestionar las unidades de críticos de todo Aragón.

El Clínico atendía este viernes a 34 pacientes en la uci -17 covid y 17 no covid-, el máximo de su capacidad. La semana que viene se habilitarán dos puestos en reanimación para postoperatorio. El Servet ha incrementado las camas de REA para no ocupar plazas en la uci que, de momento, "no está excesivamente tensionada". Además, el gerente del Salud, José María Arnal, adelantó que el Hospital General de la Defensa ampliará tres camas más de uci para pacientes no covid y dos, para covid.

"Y el Royo Villanova, depende de cómo evolucione la situación, reabrirá la capilla con seis camas de uci", como ya hizo en otros momentos de esta crisis sanitaria. Tal y como indicó, "el lunes se pondrá en marcha el mando único en las ucis", que se creó durante la pandemia para gestionar en común todos los recursos, que estaba coordinado de forma rotatoria por los jefes de intensivos de los cuatro principales hospitales zaragozanos y que se desactivó al disminuir la tensión asistencial.

El gerente del Salud destacó que la situación de presión hospitalaria es "desigual" en Aragón. La ocupación, por el momento, es menor en Teruel y Alcañiz -donde en principio no se va a interrumpir la actividad quirúrgica- que en otros sectores sanitarios. En otros hospitales se va a priorizar la cirugía, manteniendo las intervenciones urgentes e indemorables así como las que no requieren ingreso.

El Miguel Servet es el hospital que más pacientes covid atiende (217, 18 de ellos en la uci). Solo el jueves se registraron 38 ingresos de enfermos con coronavirus, frente a nueve altas, además de un fallecimiento. Para el gerente del Sector Zaragoza II, Luis Callén, la semana que viene, cuando se reincorpore el personal, se reabrirán alas cerradas. Ante la elevada transmisión comunitaria actual, el centro, según apuntó, baraja la posibilidad de mantener a aquellos pacientes que ingresan por otra patología y en ese momento se confirma que son positivos en covid en el área correspondiente a su especialidad.

Más camas en el Militar

El Hospital General de la Defensa abrió este viernes 10 camas más -y el lunes habilitará otras 11- para asumir pacientes de otros centros. En dependencia de cómo evolucionen las bajas de profesionales se podrían abrir más puestos allí o en otro espacio. Los planes de contingencia recogen esta posibilidad, pero "precisan disponer de personal, sobre todo de Enfermería".

A las elevadas cifras de contagio en esta séptima ola se suma la falta de profesionales, entre permisos y las casi mil bajas por covid entre el personal del Salud. Según apuntó Delia Lizana, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. Aragón, este viernes se suspendieron "muchísimas consultas externas por contagios de profesionales" y "en la Primaria han cerrado agendas a médicos para atender exclusivamente covid".

El sistema se enfrenta a un escenario "muy complicado" en esta onda epidémica. Elena Lahoz, secretaria de Sanidad de UGT Aragón, añadió que "se han suspendido cirugías, con el peligro que eso conlleva por la falta de atención a otras patologías, que pasan a un segundo plano". Además, subrayó: "Estamos pidiendo en el sector Zaragoza I más seguridad para los celadores que deben pedir el pasaporte covid, ya que alguno se enfrenta incluso a agresiones verbales".

"No estamos en riesgo extremo -valoró Arnal-. Hay que ir poco a poco viendo cómo se comporta la pandemia. Estamos preparados". Para reforzar el personal del sistema sanitario, el Salud emitió ayer una resolución por la que se autoriza la incorporación al servicio activo de profesionales jubilados de Medicina y Enfermería que no hayan cumplido aún 70 años. Por el momento se han inscrito en la bolsa ocho enfermeros y seis médicos, que podrían empezar a trabajar desde la próxima semana.