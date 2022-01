Dudas sobre las cuarentenas en la vuelta a las aulas el lunes

Con la vuelta a las aulas el próximo lunes de manera presencial en todos los niveles surgen las dudas sobre quién tendrá que guardar aislamiento en caso de que se confirme un positivo entre los alumnos. El Gobierno de Aragón, de forma general, no prevé hacer cuarentenas en ninguno de los niveles del ámbito educativo. Ante la aparición de un brote en un aula, la Dirección General de Salud Pública determinará las actuaciones pertinentes en función de la situación, tal y como figura en la última actualización de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid-19.

A falta de unos días para el regreso de los escolares, la Ponencia de Alertas y la Comisión de Salud Pública deberán decidir si solo se confina a los menores que no estén vacunados. La Ponencia de Alertas, que se reunió el miércoles para tratar el protocolo de la vuelta al cole a partir del día 10, tal y como adelantó ayer la ‘Cadena Ser’, trabaja con la idea de que únicamente los contactos estrechos de un caso positivo guarden cuarentenas en el caso de que no estén vacunados. En este momento, los niños de infantil no lo están, porque no hay autorizadas vacunas para esa franja de edad, y de entre 5 y 11 años, el 37,18% de ese grupo de edad (que asciende a 90.144 menores) ha iniciado ya el proceso de inmunización y un 3,82% cuenta con la pauta completa. Al parecer, la Ponencia de Alertas recomienda que no se aíslen las aulas si hay un positivo y que esa decisión se tome ya si se acumularan los casos. En todo caso, se prevé que la decisión de cómo van quedar las cuarentenas la adopte hoy o el próximo lunes la Comisión de Salud Pública, que reúne a los directores generales de las comunidades autónomas y al Ministerio.

El consejero de Educación, Felipe Faci, aseguró el miércoles que Aragón se limitará a cubrir de forma inmediata las bajas de profesores, a extremar el control de los alumnos de infantil y de Educación Especial y a formular recomendaciones en los centros para combatir la propagación de la covid. «Aunque pueda existir una preocupación por ómicron, la situación en los centros educativos sigue siendo de seguridad, como en el curso anterior», dijo. En este sentido, reiteró que en la Comunidad no habrá confinamientos ni cierres de aulas generalizados por coronavirus. Estas situación quedarán limitadas a «situaciones excepcionales» en infantil, donde los niños no tienen la obligación de llevar mascarillas, y a Educación Especial. La DGA ha decidido seguir de forma estricta el protocolo dictado el 30 de diciembre, al menos hasta que el Ministerio de Educación y las comunidades pacten nuevas directrices.