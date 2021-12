Jaca pedirá el certificado covid para las actividades navideñas en interior

Aunque no es obligatorio presentar el certificado covid en recintos cerrados con menos de 500 personas, el Ayuntamiento de Jaca quiere preservar la seguridad de los ciudadanos, por lo que solicitará el pasaporte de vacunación en las actividades que se celebren a retiro. Además se seguirá manteniendo la distancia de seguridad entre unidades de convivencia. No obstante, el consistorio jaqués prioriza las actividades en la calle, y en este sentido cabe destacar, que por ejemplo, la gala de Papa Noel que se solía celebrar en el hall del Pabellón de Hielo, se traslada a la plaza Ripa. También habrá cabalgata de Reyes y el encendido de la Zoca, aunque se organizará de manera que no se produzcan aglomeraciones.

“Hemos decidido realizar las actividades de Navidad, priorizando que la mayor parte de éstas se realicen en la calle”, ha señalado la concejal Olvido Moratinos. La situación de la covid en Jaca no es del todo buena, “porque tenemos un número importante de casos, pero gracias a la vacunación, no son graves”. Como medida de seguridad “se solicitará el pasaporte covid a la entrada de las actividades que se celebren en el interior”, añade Moratinos.

Esas actividades son fundamentalmente las que tengan lugar en el Palacio de Congresos (el auditorio tiene capacidad para 536 personas pero el aforo será menor para poder garantizar distancia de seguridad): actuación de los Titiriteros de Binéfar y su ‘Retablo de Navidad’, el 23 de diciembre a las 18.30; el concierto de Olga y los Ministriles dentro de la gala de la Cruz Roja el 27 de diciembre a las 20.30; el concierto fin de año de la Banda Municipal de Música Santa Orosia, el 30 de diciembre a las 20.30; la actuación de Teatro Che y Moche con ‘Las 4 estaciones… ya no son lo que eran’, a las 16.30 el 4 de enero y la actuación de Javier Aranda con ‘Vida’, el 8 de enero a las 18.30.

Se ha decidido mantener estos actos navideños porque “son fechas ilusionantes y hay que realizar actividades, sobre todo las vinculadas a los niños, ya que además el año pasado no se pudo hacer nada por la pandemia”, indica la concejal. De todas maneras, desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la responsabilidad, “como los ciudadanos han hecho hasta ahora”.

Por lo tanto, habrá gala de Papa Noel, el día 24 a las 12.00 en la plaza Ripa de Jaca y cabalgata de Reyes, el día 5, en principio a las 18.00, aunque se podría adelantar media hora. En este caso, la concejal de Festejos, Victoria Mora, ha señala que se organizará de manera que no se produzcan aglomeraciones en la calle y tampoco se tirarán caramelos. Después de la cabalgata, habrá recepción en el Palacio de Congresos y los asistentes entrarán “por la puerta lateral para salir por la principal”.

La capital jacetana también contará con Mercado Navideño en la plaza Biscós, del 27 al 31 de diciembre y del 2 al 5 de enero. Estará abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 (los días 31 y 5 abierto sólo por la mañana). Participarán los productores de Jacetania y Alto Gállego y la asociación Arte y Artesanía de la Jacetania, además de algún productor “invitado”. La principal novedad de este mercado es que todos los días a las 12.00 habrá talleres o actividades paralelas, para niños y niñas de entre 5 y 10 años, y un máximo de 15. El día 31 se celebrará un brindis navideño con Ángela RM y el día 5 se sorteará la cesta del mercado y actuarán los grupos Doña Sancha y Voces de Oroel.

Con la colaboración de la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania, Acomseja, se realizará el tradicional encendido de la Zoca Navideña el 23 de diciembre por la tarde en la plaza Ripa, que incluirá la narración del cuento ‘Chiflo de Navidad’ y bendición de la Zoca. Contará con los Gaiters de Chaca.

Por otro lado, del 27 al 30 de diciembre y del 2 al 5 de enero de 11.30 a 13.30, los más pequeños podrán disfrutar del parque infantil Pirichiquis, en el hall de la pista de hielo. Es para niños de 2 a 12 años, con entrada gratuita. Y respecto a los conciertos, el 23 de diciembre a las 20.00 el Grupo vocal Doña Sancha y Oroel actuará en la iglesia de Santiago (con entrada libre hasta completar el aforo) y el 30 de diciembre a las 20.00 será el turno de la Banda Municipal de Música de Jaca Santa Orosia, en el Palacio de Congresos (entrada libre hasta completar el aforo, mediante invitación a recoger previamente en el Palacio de Congresos y guardando en todo caso las medidas sanitarias establecidas).