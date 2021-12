Aragón se acerca a la incidencia récord de la pandemia alcanzada en la tercera oleada

Durante este mes de diciembre, Aragón ha registrado 14.771 positivos, y más de la mitad de ellos (7.934) se han concentrado esta última semana. En cinco jornadas se ha superado la barrera de las mil infecciones.

"Estamos en una fase de progresión epidémica", valoró el epidemiólogo veterinario Nacho de Blas. Las Navidades se afrontan con incertidumbre, dada la evolución de la curva: "No hay medidas restrictivas a la vista, estamos con la variante delta, mucho más transmisible, y con la ómicron asomando la cabeza". Por otra parte, en el lado positivo de la balanza, dijo, estaría el elevado porcentaje de vacunación que se ha alcanzado ya en Aragón, "aunque no confiere una protección total", y las pruebas de antígenos: "No son fiables al 100% y pueden volverse contra nosotros porque dan una falsa sensación de seguridad que invita a desarrollar actividades de riesgo, como reuniones multitudinarias, comidas con muchas personas no convivientes, relajación en la ventilación" o mal uso de mascarillas en situaciones en las que aumentan las posibilidades de contagio. El problema sería, concretó, "el exceso de confianza". Y añadió: "Ya vamos muy tarde. Siempre lo he dicho: en Medicina Preventiva las medidas se toman de forma precoz y se retiran de forma tardía".