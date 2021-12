Quejas de guardias civiles: "En un temporal de nieve del Pirineo llevamos la misma ropa que en Tenerife"

Sin guantes de montaña o un anorak con capucha para soportar la ventisca. Los guardias civiles que estos días han pasado su jornada laboral en calles y carreteras cubiertas por las nevadas, en los tres temporales que han azotado el Pirineo en las dos últimas semanas, carecían en muchos casos del equipamiento necesario para soportar temperaturas de cero grados y medio metro de nieve. Así lo denuncian las asociaciones de guardias civiles, que exigen un vestuario acorde con las características del lugar de trabajo. "Vamos a un temporal de nieve en el Pirineo con la misma ropa que tiene un guardia civil de Tenerife o de Sevilla", afirma Juan Carlos Aznar, coordinador en Aragón de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

El problema afecta sobre todo a las unidades de Seguridad Ciudadana, ya que a los agentes de carretera los equipa la Dirección General de Tráfico, explica Aznar, quien precisa que los profesionales que han salido en los últimos años de la Academia, ya llegan a sus nuevos destinos con ropa más adecuada. El problema surge cuando hay que atender las peticiones para conseguir unas botas con aislante impermeable, por ejemplo en Benasque, "y tienes que esperar tres años".

La AEGC envió recientemente un escrito a la Comandancia de Huesca y al área de Vestuario de la misma solicitando mejorar el material. Le aseguraron que trasladarían su petición a la superioridad. En la lista figuran guantes, anoraks con capucha o gorros adecuados para trabajar en condiciones invernales.

"Los nuevos ya salen con una buena equipación, pero el resto no la tenemos y esperamos años para conseguirla. Las unidades que están en seguridad ciudadana no disponen de guantes acordes al clima extremo que tenemos, anoraks con capucha, gorros que nos puedan tapar las orejas ni unas gafas de ventisca que en muchos momentos sería adecuado llevar cuando estamos auxiliando en carretera. Son prendas básicas", detalla Aznar.

Estas carencias hacen que los guardias adquieran con sus propios recursos algunos materiales, como unas simples gafas de ventista, "pero nos arriesgamos a una sanción si no son las reglamentarias", aclara el representantes de la AEGC, quien pide que se tenga en consideración las características del lugar donde se presta el servicio.

Sin cuerda para rescatar a un perro en un lago helado

Hace unos días, dos agentes de Seguridad Ciudadana se lanzaron a un lago helado para rescatar a un perro. No había tiempo de avisar a una unidad especializada y por supuesto no llevaban trajes de neopreno en el coche, ya que intervenciones como esta son excepcionales, coinciden las asociaciones de guardias civiles, que sí ven conveniente portar una simple cuerda en el maletero del coche patrulla. Los dos guardias buscaron si alguien de los presentes podía facilitarles una, pero al no conseguirla y ante la urgencia de la actuación, utilizaron un palo para romper el hielo.

"La cuerda debería ser básica. Hubiera sido muy útil en el caso del perro, o un arnés, porque a veces hay que destrepar", explica la AEGC. Aunque no sea un material de dotación, algunos agentes la compran por su cuenta y la llevan en el coche.

"Si pasa con los chalecos antibalas, que no hay uno para todos los que salen a la calle, como no va a pasar con otras cosas", señalan fuentes de la asociación Jucil de guardias civiles, insistiendo en que la vestimenta es la misma para todo el país, ya sea en las islas Canarias o en las zonas montañosas de los Pirineos.

"Llevamos la misma camisa de verano e invierno, solo cambia la manga corta o manga larga, y el pantalón es el mismo. En Monrepós hace mucho frío como para llevar un pantalón normal de calle. Cuando hay nieve nos ponemos el traje de agua, que no abriga, es para no calarte", indican desde Jucil. Esta organización también echa en falta herramientas como una pala de nieve en las unidades que habitualmente patrullan por el Pirineo. Cuenta como anécdota que este verano unos compañeros de Tráfico tuvieron que apagar un conato de incendio forestal con las señales que se ponen y se quitan en los controles de alcoholemia. "Una cuerda o una pala no estaría de más, sobre todo los de seguridad ciudadana, que se mueven en el medio rural".

Jucil también se queja, en general, de la calidad. "La ropa, después de varios lavados, se deterioran rápido. Y aunque las chaquetas de las unidades de seguridad ciudadana sí llevan un forro que vale para entretiempo, en invierno sigue siendo una chaquetilla, no es un abrigo, que sí tienen en Tráfico", insisten desde Jucil. Así, añaden, muchos agentes optan por comprar "un forro polar del Decatlon par ir abrigados por dentro".