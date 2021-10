La Diputación y 42 ayuntamientos de Huesca llevan a la DGA a los tribunales por la Red Natura 2000

La batalla de los alcaldes contra los planes de la Red Natura 2000 diseñados por el Gobierno de Aragón ha acabado finalmente en los juzgados. La Diputación de Huesca y 42 ayuntamientos o entidades locales menores de la provincia han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra el decreto del 25 de enero que aprobó los planes básicos de gestión y conservación de 204 espacios, entre Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas de Especial Conservación (ZEC).

Según el recurso al TSJA, las limitaciones y prohibiciones para distintos usos y actividades van a condicionar un desarrollo social y económico sostenible en los espacios de la red, que afectan a un total de 531 municipios de la Comunidad Autónoma y suman 13.612 kilómetros cuadrados, es decir, el 28’5% de la superficie total del territorio aragonés. La lista de ayuntamientos dispuestos a dar la batalla legal va desde Montanuy, en el norte, a Ballobar, en el sur, gobernados por formaciones políticas de distinta índole.

Pero los ayuntamientos y la Diputación de Huesca no son los únicos en mostrar su desacuerdo respecto a una planificación diseñada por la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, encabezada por Diego Bayona, de Unidas Podemos. El recurso ante el TSJA es una muestra de un descontento mayor que ha unido a la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), las diputaciones de Zaragoza y Teruel o colectivos sociales como los clubes de montaña.

Para elaborar la Red Natural 2000, el Gobierno de Aragón publicó el pasado mes de enero el citado decreto objeto del pleito con los planes básicos de gestión de cada una de las zonas a proteger. En julio, salió a información pública el Plan Director de las Áreas de la Red Natura 2000 y su Estudio Ambiental Estratégico, redactado curiosamente con posterioridad a los planes básicos y que como ocurrió con estos está recibiendo un aluvión de alegaciones.

Críticas de la DPZ

El malestar del poder local se puso de manifiesto el pasado miércoles, 29 de septiembre, durante la reunión del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA), donde votaron en contra la FAMCP, las tres diputaciones provinciales o el Ayuntamiento de Huesca (el de Zaragoza se abstuvo), demostrando, como señaló uno de los asistentes, "que se pretende sacar adelante la Red Natura 2000 teniendo enfrente al territorio". Pese a todo, la propuesta favorable del COTA sobre el plan director contó con más siés que noes.

"Estamos en desacuerdo con muchas de las cuestiones de fondo del plan director de las áreas Red Natura 2000", señalaron fuentes oficiales de la Diputación Provincial de Zaragoza. Creen que no tiene en cuenta la autonomía de las entidades locales, "dejándolas sin posibilidad de pronunciarse sobre cualquier decisión de gestión que adopte el Gobierno de Aragón".

Pero además, no especifica medidas concretas, añaden, "para conseguir el equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo socioeconómico del territorio, no prevé compensaciones por las limitaciones que sufren los municipios con espacios protegidos y no incluye criterios que permitan evaluar adecuadamente las afecciones".

A todo esto, en la reunión del COTA se sumó una cuestión formal: "No puede ser que se siguieran dando pasos adelante sin que ni siquiera se hubiera cerrado el plazo de alegaciones. Si ese va a ser todo el caso que nos hagan, que no cuenten con nuestro voto", indicaron desde la DPZ.

La FAMCP, la voz de los municipios, las comarcas y las provincias, ha pedido la retirada del plan director. También ha alegado. Reclama respeto a la autonomía local y la "debida participación de estas entidades públicas, las más próximas a la ciudadanía". Critica sobre todo la ausencia de medidas de compensación económica a los territorios afectados por los espacios incluidos en la Red Natura. El plan "debe reelaborarse", afirma, porque más allá de cumplir con los objetivos de protección medioambiental, debe analizar los aspectos socioeconómicos y demográficos y hacer seguimiento de las afecciones, "positivas y negativas", que la existencia de un espacio de la Red Natura tiene sobre los municipios a los que afecta.

"Ataque" al montañismo

A los reproches de los representantes políticos, se han sumado colectivos que se sienten directamente afectados por las limitaciones, como la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) y 15 clubes de las tres provincias, entre ellos Peña Guara y el Club Atlético Sobrarbe.

Según la FAM, el documento técnico pone en tela de juicio el futuro del senderismo, la escalada, el barranquismo o el alpinismo en los 204 espacios protegidos como ZEC o ZEPA, es decir en casi el 30% del territorio de Aragón. En el caso del Pirineo, el porcentaje de superficie aumenta al 50%. "Decenas de miles de montañeros y montañeras de Aragón se enfrentan a una gran incertidumbre de cara a seguir desarrollando su afición ante la propuesta del Gobierno de Aragón del Plan Director de las Áreas Red Natura 2000 de Aragón", señala la Federación.

En sus alegaciones, los deportistas critican que el proyecto de decreto define "un marco normativo difuso e inconcreto" que califica a los deportes de montaña como "una amenaza", sin fundamentar dicha afirmación en datos y argumentos concretos, y justificando medidas tan restrictivas como la prohibición de los deportes de montaña y escalada. Según la FAM, está atacando prácticas que llevan años desarrollándose de manera tradicional en Aragón y pone en duda derechos constitucionales como la movilidad.

Diego Bayona: "Prohibir, no se prohíbe nada"

El director general de Medio Natural ha reaccionado diciendo que la filosofía de la Red Natura "no es prohibir nada" sino evaluar el impacto de las actividades. "Llevándolo al extremo, pensemos en una autovía por un LIC. No lo vamos a prohibir, vamos a pedir que se evalúe", ha declarado Diego Bayona, quien reconoce la trascendencia de la red de áreas protegidas al abarcar una extensa superficie de Aragón.

También es consciente de la inquietud por las posibles restricciones. "Siempre explico que es todo lo contrario, fomenta la actividad tradicional, ganadera y agrícola, que ha permitido mantener esos hábitats. Lejos de prohibir, que prohibir no se prohíbe nada, se pretende potenciarlas". El director general, desautorizado hace unos meses por el presidente Lambán por votar a favor de la protección del lobo, enmarca el aluvión de alegaciones en un proceso "normal" de información pública, y según asegura, las tendrá en cuenta "para mejorar".