Lambán desautoriza al director general de Podemos que votó prohibir la caza del lobo

El voto de Aragón en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, órgano de participación del Ministerio para la Transición Ecológica, a favor de incluir al lobo en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y prohibir así su caza, ha sacado a la luz una nueva discrepancia entre PSOE y Podemos, socios de gobierno. En la Comunidad ya está vetada porque el lobo no está incluido entre las especies cinegéticas, pero se teme que la medida posibilite la expansión de la especie desde otras zonas.

Fuentes socialistas del Ejecutivo autonómico afirmaron que la DGA desautorizaba al director general de Medio Natural, Diego Bayona, de Podemos, asegurando que no estaban de acuerdo con el sentido de su voto. La medida fue aprobada por 9 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Junto a Aragón, también la respaldaron Cataluña, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares y Melilla, comunidades donde la presencia del lobo es menor, aunque en la comarca de Monegros, sobre todo, se han producido varios ataques los últimos años. Sin embargo, votaron en contra Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Andalucía y Madrid, que concentran la mayoría de las poblaciones loberas.

Desde el PSOE recalcaron que se trata solo de un órgano consultivo y que la última decisión la tomará el Ministerio (en el comunicado oficial del jueves aseguró que aprobaría próximamente una orden para dejar de considerarla especia cinegética). Pero también advirtieron de que si finalmente se confirma la decisión, pedirán que se rectifique, y si no es así, exigirán "fuertes compensaciones" para los afectados.

Podemos replica que es el rango de protección más bajo

Sin embargo, desde Podemos ratificaron el voto recordando que son el partido del Gobierno con las competencias en biodiversidad. No obstante, hicieron hincapié también en que la figura aprobada es la de menor rango de protección, frente a la de especie vulnerable o en peligro de extinción, que son más restrictivas. Y justificaron su voto en base a todos los informes aportados por el Ministerio y a la legislación europea.

"En los sitios al norte del Duero, donde tienen muchas poblaciones estables, podrán seguir cazando bajo control de especie como hasta ahora. Pero en Aragón no tiene ningún efecto práctico porque nunca se ha podido cazar al no haber poblaciones estables. Aquí no hay ningún cambio en la situación", recalcó Marta de Santos, directora general de Cambio Climático y que está al frente de la secretaría de Transición Energética de Podemos.

La votación levantó una oleada de críticas por parte de las organizaciones agrarias Asaja y UAGA y de la plataforma contra la presencia del lobo y del oso. También se manifestaron en contra el PP aragonés y el PSOE de la provincia de Huesca, que cargó duramente contra la postura de la dirección general.

Los socialistas altoaragoneses se oponen a la consideración del lobo como especie de protección especial y exigen que se consulte a los afectados antes de tomar decisiones tan trascendentales para su futuro y adoptarlas "por consenso, no con un solo voto decantando la balanza", señaló Elisa Sancho, secretaria de Organización de la formación, quien calificó de "ilógico" el voto de Aragón, ya que considera "contradictorio que a algunos se les llene la boca hablando de la ganadería extensiva y a la hora de la verdad sus decisiones condenen el futuro de muchas de estas explotaciones". Por ello, pide una revisión de la estrategia de introducción del lobo "porque no debe facilitarse que se extienda a zonas donde no existe hoy esta especie, como Aragón".

Frente institucional del PP y preguntas de Cs en Las Cortes

Por su parte, el PP manifestó su "extremo malestar" por el apoyo de Aragón a la inclusión del lobo en el catálogo de especies protegidas y acusó a Lambán de "dejarse llevar por un postureo animalista mal interpretado que demuestra su enorme desapego de la realidad territorial". Los populares aseguran que nunca se ha propuesto una caza indiscriminada del lobo ni su extinción controlada, sino medidas de rastreo y contención. Y anunciaron la puesta en marcha de un frente institucional para que se pronuncien "desde las Cortes hasta el municipio más pequeño".

Ciudadanos también presentó el viernes una pregunta en Las Cortes para conocer "la posición del Gobierno de Aragón respecto a la prohibición de cazar ejemplares del lobo en situaciones especiales".