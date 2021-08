Los barrios de Huesca invitan a reflexionar sobre la cara laurentina menos atractiva

Siempre hay reticencias hacia los cambios, pero estos se producen y, con el paso de los años, se convierten en tradición. Las presidentas de las Fiestas de San Lorenzo empezaron a denominarse mairalesas, las peñas decidieron poner una pañoleta a la escultura del santo que preside la fachada de la basílica el 9 de agosto, y despedirlo con música el 15. Hace poco, los chiringuitos se trasladaron de la calle del Parque a la avenida de Monegros...

El presidente de la Federación de Barrios Osca XXI, Javier Moreno, considera que tras dos años sin fiestas debido a la pandemia, en 2022 también deberían producirse algunas variaciones en el modelo festivo, fruto de la reflexión a la que ha obligado la covid. "Tal vez sea un buen momento para intentar mejorar los aspectos negativos, que los hay y que no contribuyen a la buena imagen que deben tener unas fiestas de Interés Turístico Nacional", señala el portavoz de las asociaciones de vecinos.

En el seno de la Federación ya se ha comentado que "no todo vale para atraer a cuanta más gente mejor", porque "hay bandas que no llegan con las mejores intenciones y aprovechan las aglomeraciones para delinquir". Según Moreno, existen muchos intereses empresariales, pero "también quienes se tienen que marchar de Huesca porque esos días no pueden estar en sus casas". Como ejemplo, recuerda lo que ocurrió con los botellones en el parque de la Manzana, hasta que se le dio solución.

Controlar y moderar esas multitudes, sacar hacia los barrios actos atractivos para el público y diversificar la actividad para que el verano no termine cuando acaba San Lorenzo son algunas ideas comentadas ya en Osca XXI.

Accesibilidad y mentalidad inclusiva por parte de la ciudadanía

"Las fiestas son una herramienta de inserción social de primera magnitud", manifiesta Francisco Ratia, presidente de la Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad de Huesca (Cadis). Hace tiempo que estas entidades empezaron a trabajar para que esta inclusión sea una realidad en la capital y la provincia, ya que hay que dar respuesta a la gran demanda de ocio por parte de las personas a las que atienden.

Cadis y el Ayuntamiento comparten el proyecto Huesca más Inclusiva. Esta coordinadora ya entregó a los responsables municipales una guía que detalla todo lo que hay que tener en cuanta para la organización de actos asequibles en cuanto a movilidad. "La accesibilidad en edificios y calles facilitará mucho las cosas", dice Ratia.

Estas demandas son para el día a día y para las fiestas, lo que se pide cada año es que haya facilidades para que las personas con problemas de movilidad puedan acercarse a las zonas peatonales, con tráfico restringido, que se incrementan en esta época. También se llama la atención sobre los aparcamientos para discapacitados, cuya demanda aumenta en la medida en que hay más concurrencia durante las fiestas. El presidente de Cadis asegura que en San Lorenzo 2022 ya estará en marcha la aplicación de telefonía móvil para gestionar la ocupación de estas plazas, que ha sufrido varios retrasos.

Francisco Ratia señala que en la discapacidad hay perfiles que lo que necesitan, además de la accesibilidad, es "una mentalidad inclusiva por parte de la ciudadanía".