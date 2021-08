El anhelo de volver a tocar en Huesca y con los grandes conciertos en la memoria 

Otro año más sin las inolvidables verbenas en la plaza de Luis López Allué, las actuaciones en la plaza de Navarra y los conciertos en el recinto exterior del Palacio de Congresos, con miles de oscenses bailando y cantando teniendo las ferias de fondo. Los grupos musicales tenían un refugio asegurado durante San Lorenzo, un cobijo que, año tras año, les generaba una ilusión inmensa y una oportunidad de lucirse ante el gran público. Un escaparate para los artistas oscenses, que veían la posibilidad de llegar a más gente gracias al poder de convocatoria de las fiestas patronales.

La pandemia ha privado a los altoaragoneses de volver a vivir aquellas noches mágicas llenas de música que retumbaba en todos los rincones de la ciudad. Sin embargo, es momento de mirar hacia el futuro y pensar en la celebración del año que viene. Dos años sin festejos dan mucho margen para poder reflexionar en las cosas que se podrían mejorar de cara al San Lorenzo de 2022. El seguir apoyando a los grupos de música oscenses a la vez que traer a buenos artistas son algunas de las peticiones por parte de los artistas.

El grupo Lucca, que se despidió el pasado 3 de julio en el Teatro Olimpia, fue el protagonista en varios crepúsculos de las celebraciones de San Lorenzo. Chema García, el líder de la formación, recuerda con mucho cariño uno de los conciertos que dieron en el recinto exterior del Palacio de Congresos: "Alaska, que tuvo una actuación allí, nos dijo que era un escenario impresionante porque veía a todo el público y las ferias de fondo, por lo que yo pensé que tenía que tocar en ese lugar, y era todo cierto".

García defiende que "el hecho de poner de teloneros a grupos oscenses en las fiestas de San Lorenzo era espectacular, tanto por darnos a conocer al gran público que venía a estos conciertos, como por fomentar la cultura y las ganas de que se esfuercen más los grupos de Huesca". Sin embargo, el líder de Lucca echa en falta "música de calidad". "Entiendo que, al ser fiestas, tienen que traer lo que está sonando, pero me gustaría ver música como la de antes. La Laurentina, El Veintiuno y el Ayuntamiento han programado conciertos muy buenos", apunta.

El prelaurentis no sería lo mismo sin las verbenas en la plaza de López Allué. La orquesta Manacor ha sido la encargada, durante muchos años, de animar Huesca en los días previos a las fiestas. Eduardo Palacho, conocido como Edhu, gestor del grupo, dice que "a todos nos gusta tocar en casa, con nuestra gente y nuestro ambiente, y en ese sentido lo echamos de menos". Además, Palacho afirma que "escuchar música de calidad siempre es positivo, por lo que lo mejor sería que las actuaciones estén a la altura de la ciudad".

Cambios de modelo

Durante dos años, se ensayó un nuevo formato para los conciertos. Luis Costa, promotor musical y director de la sala El Veintiuno de Huesca, se hizo cargo de la programación. No han sido tiempos fáciles para este sector, pero Costa asegura que "hemos crecido empresarialmente, aunque trabajando cuatro veces más que de normal".

Para El Veintiuno Producciones, las fiestas patronales fueron la puesta en marcha de esta empresa, que comenzó en 2016 y continuó al año siguiente. "Ese año creo que se rozó la excelencia. En mi opinión, han sido las dos mejores programaciones de San Lorenzo en los últimos treinta años".

Sin embargo, desde el año 2018 las fiestas ya no tienen el formato que implantó El Veintiuno. El promotor volvería a este modelo, que dejó los conciertos en manos de una empresa privada. "Fue espectacular", afirma. Él opina que "aportó un valor añadido a las Fiestas de San Lorenzo", y además considera que los precios eran asequibles. "Cuando llegamos, estaba muerto y nosotros lo reactivamos", apunta Costa, al hablar de la zona del Palacio de Congresos, escenario de los espectáculos musicales de noche.

El festival de folk no faltó este año a su cita

El grupo Olga y los Ministriles ha protagonizado grandes conciertos en el festival iberia@huesca.folk. El certamen no pudo celebrarse el año pasado por culpa de la covid-19, pero este vuelve con fuerza gracias a la programación Laurentis 2021, aunque fuera de las fechas de San Lorenzo. Salvador Cored, integrante de la formación, afirma que no les afecta que no haya San Lorenzo, pues el festival Folk está de vuelta, y recuerda que "en el prelaurentis, siempre había actuaciones de primera división". "Este último año hemos tenido conciertos gracias a que las instituciones se han puesto las pilas", apostilla.

Respecto al 2022, Cored cree que "hay que subrayar la vuelta a la normalidad si se celebran las fiestas". El músico se mostró satisfecho con la programación habitual porque "conecta bastante con lo que los ciudadanos quieren". Y, aunque "quizá habría que buscar otros espacios para las actuaciones en algún momento determinado", no echa nada en falta.