La jota se quiere reinventar a su vuelta con rondas por los barrios de Huesca y más escenarios

Aunque la ciudad de Huesca haya podido escuchar el sonido de las castañuelas a lo largo del verano en algunas localidades, no habrá lugar para las jotas en el marco de las fiestas de San Lorenzo. Los que visten la indumentaria tradicional también tendrán que esperar otro año más para lucir los bellos trajes regionales por el Coso.

Los aficionados a la jota pierden la oportunidad de ver y escuchar cada noche las actuaciones de los grupos folclóricos en el parque de Miguel Servet, donde no faltan coplas alusivas a San Lorenzo. El público tampoco podrá asistir a la colorista procesión del 10 de agosto, día grande, cuando la indumentaria blanca y verde contrasta con los ricos trajes ansotanos. Ni esperar al colofón de la ofrenda de flores y frutos al santo del 15 de agosto para asistir a esa gran pasarela del traje tradicional.

Las cinco agrupaciones folclóricas (Elenco, Santa Cecilia, Estirpe, Roldán del Altoaragón y Grupo San Lorenzo) son figuras clave dentro de la esencia de las fiestas patronales de Huesca. Algunos de sus miembros creen que hay cosas que se podrían mejorar de cara al siguiente San Lorenzo, aprovechando el paréntesis, aunque sin perder la tradición. La postpandemia aconsejaría actuar en escenarios más grandes para poder organizar al público, cambiar los bancos por sillas, con más separación entre los espectadores. Sus peticiones pasan también por hacer rondas por los barrios.

El mejor escaparate

Pablo Gracia, de la asociación Acordanza, es el narrador del desfile del día 15 que va de la avenida Monreal a la plaza de San Lorenzo. "Otro mes de agosto triste", dice, recordando cómo muchas de las escuelas y los propios joteros tienen en San Lorenzo el mejor escaparate. "Hay mucha gente que trabaja todo el año y se compra trajes para llegar a estos días", apunta.

Por suerte, a diferencia del verano pasado, este año ha habido actuaciones, aunque siguen sin ser suficientes. "El mayor miedo se produce en los pueblos, ya que allí acude gente de fuera los días de fiesta, por lo que es más difícil controlar el aforo", opina. A pesar de esto, la presencia de los grupos folclóricos ha sido muy bien recibida. "Había muchas ganas, tanto por parte del público como de las agrupaciones".

De ronda por los barrios

El presentador de la ofrenda cree que se podrían mejorar los asientos utilizados para las actuaciones del parque. Son unos bancos "incomodísimos" para la gente mayor, dice, y sugiere sustituirlos por "sillas de plástico, por ejemplo". Por otro lado, también considera que "se podrían cambiar los escenarios, no hacerlo siempre en el mismo sitio, y fomentar las rondas por los barrios, algo típico del Alto Aragón pero que no tenemos en Huesca".

Alicia Monaj, presidenta de la agrupación Santa Cecilia, afirma que se va a quedar en Huesca en estas fechas "porque para mí sigue siendo San Lorenzo". "Nos gustaría actuar a pie de calle", indica, al igual que "llegar también a las residencias de ancianos, que han sido muy afectadas por la pandemia, y poder acercarnos a ellos, que además son muy entusiastas de la jota". "Queremos llegar más a los barrios y que no sea todo en el mismo escenario", concluye.

Sergio Brau, del grupo Roldán del Altoaragón, se lo toma "con calma, igual que el año pasado". Recuerda que la ciudad de Huesca "mostró, el pasado San Lorenzo, una gran responsabilidad a la hora de evitar las aglomeraciones y respetar las restricciones". Él no introduciría cambios en el programa, "porque lo que está bien, es mejor no tocarlo". Eso sí, "cada día evolucionamos y nos adaptamos, pero siempre desde la tradición", manifiesta. Sergio Brau reconoce que es "bastante más clásico, me cuesta huir de esa tradición". Sin embargo, "si la jota tiene que evolucionar del centro a los barrios, me parecerá fantástico", apostilla.

Las escuelas de jota, las grandes olvidadas en la pandemia

Las jotas van mucho más allá de las actuaciones tan especiales que tienen lugar en el marco de San Lorenzo o en las fiestas patronales de los pueblos a lo largo del año. Muchas personas viven de enseñar esta disciplina y crear cantera.

La pandemia también ha hecho mella en la actividad de las escuelas. Pablo Gracia, buen conocedor del folclore y de la tradición, manifiesta que "además de que vuelvan las fiestas, también se desea volver a la normalidad en las escuelas de jota, porque remontar todo lo perdido estos dos años va a ser muy complicado".

El hecho de que a lo largo de todo este tiempo no hayan tenido lugar actuaciones de jota ha supuesto que algunos niños y niñas, que comenzaran a interesarse hace dos años, hayan dejado de lado la jota puesto que no han podido verla en la calle, y esa atracción se ha desvanecido. "Debemos pensar en los niños que empezaron con 6 años pero que, por culpa de la pandemia, lo dejan porque ya tendrán 8 años y no piensan en las jotas; eso es lo triste", dice Pablo Gracia. Además, hay personas que viven de enseñar la jota.

"Se empezó a hacer algo con el aumento de aforos, pero había mucha gente que no acudía", manifiesta el ‘speaker’ de la ofrenda y una autoridad en el folclore. Se lamenta porque ve cómo la pandemia ha sumido al sector en un agujero sin fondo, del que "no sé cómo saldremos". Por este motivo, Pablo Gracia opina que "algo muy importante para las siguientes fiestas es el seguir fomentando el folclore, son el espíritu laurentino".