Francia vuelve a cerrar de noche el túnel de Bielsa y alega esta vez razones sanitarias

El túnel internacional Bielsa-Aragnouet solo ha permanecido 18 días abierto durante la noche. La Prefectura francesa de Altos Pirineos ha reactivado la orden de cierre a partir de este lunes, 19 de julio, entre las 22.00 y las 06.00, y lo que es peor, sin fecha prevista de reapertura en ese horario alegando razones de "control sanitario" en la frontera entre Francia y España, según ha informado el Gobierno de Aragón. La medida no afecta a otros pasos, como Somport y Portalet.

La noticia supone un duro revés después de que el 1 de julio se levantara la orden dictada por el prefecto en enero. Entonces, decretó la prohibición de circular de noche entre el 15 de enero y el 30 de junio justificándola por la amenaza terrorista y la lucha contra la inmigración ilegal.

Túnel de Bielsa - Aragnouet, la Prefectura de Altos Pirineos ha comunicado el cierre, a partir de esta noche, del túnel de 22 a 6 horas por razones de control sanitario de la frontera entre Francia y España

— Gobierno de Aragón

La restricción se levantó a primeros de mes y ahora, por sorpresa, se ha comunicado que de nuevo se volverá a cerrar entre las 22.00 y las 6.00. En esta ocasión se han alegado razones sanitarias por la pandemia, aunque administrativamente no se ha emitido un nuevo decreto sino que se ha reactivado el anterior.

En invierno, el volumen de circulación es escaso y en las horas nocturnas apenas pasan 15 o 20 vehículos por el túnel de la comarca de Sobrarbe. Esta cifra llega en verano al medio centenar por el tránsito de turistas entre los dos países.

La medida perjudica especialmente a los ciudadanos que residen en un lado y trabajan en otro, ya que ahora deberán adaptar sus horarios a los del cierre. Cabe recordar que Francia ya prohibió la circulación de los vehículos de más de 3,5 toneladas por la noche, para evitar molestias en las horas del sueño a los vecinos de las localidades francesas situadas al pie de la carretera.

Un 19% menos de tráfico

Los datos de tráfico en este paso internacional han caído este verano respecto a los dos anteriores. Entre el 1 y el 18 de julio, la media de vehículos diarios ha sido de 1.067, un 16% menos que hace un año (1.277) y un 19% menos que en 2019 (1.318).

La razón del descenso de la circulación hay que buscarla en las restricciones para los viajes a Francia. Este país ha vuelto a endurecer los requisitos de entrada y desde el domingo exige una PCR negativa con una validez de 24 horas, en caso de no estar vacunado. No sorprende tanto que el número de vehículos sea menor al de un verano de prepandemia como que haya menos movimiento incluso que en 2020. El motivo en este caso es que hace un año ni se exigían PCR ni vacuna, y no había limitación para viajar a Francia, más allá de las recomendaciones, a diferencia de lo que ahora ocurre.