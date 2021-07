Jaca triplica sus casos de covid y registra con un brote en un equipo de fútbol

Los nuevos de covid-19 se han disparando en Jaca, que este miércoles notifica 32 nuevos contagios, el triple que el día anterior. Hay un brote en un equipo de fútbol del Jacetano, que participó en un torneo “y posiblemente algunos de los que participaron eran positivos”, tal y como ha señalado el alcalde jaqués, Juan Manuel Ramón. Aunque no se sabe con exactitud cual fue el foco de contagio, ha aclarado que en dicho torneo “se respetaron todas las medidas”, pero que algún jugador “lo contagió al resto”.

Por la situación epidemiológica, Jaca se sigue situando como la ciudad aragonesa con la mayor incidencia acumulada (677,9 casos por 100.000 habitantes a siete días). El primer edil jaqués reconoce que no es un buen dato, pero recuerda que “esto es variable”. Sin duda es un “problema” pero “quizá lo vemos con otros ojos con respecto a otras veces, en la que la situación afectaba a colectivos con más riesgo, aunque la situación sanitaria no deja de ser preocupante”.

Los jóvenes son la gran mayoría de esta incidencia, por lo que “tienen una menor afección y hay menos hospitalizaciones y UCI”, pero no hay que olvidar que la situación “también afecta a los entornos de los jóvenes”. Es decir, que aunque estén vacunados, los familiares también se están contagiando y en algún caso concreto, con patologías previas o circunstancias excepcionales, les puede llevar a la hospitalización.

El alcalde ha asegurado que “nos ha faltado paciencia”. “Se nos explicó que para septiembre el porcentaje de vacunados sería el adecuado para poder adoptar otro tipo de medidas y se han querido interpretar determinadas medidas de una manera distinta a lo que se ha dicho”, añade. Recuerda igualmente que esta situación no se hubiera creado cumpliendo la normativa que hay, “es tan sencillo como cumplirla cada uno y no lo hemos hecho, es evidente”.

En cuanto a la afección económica a la ciudad, confía en que “no sea mucha”. La capital jacetana vive del turismo internacional, que se va a ver afectado por las recomendaciones de Francia, y del turismo de interior. En este último caso “se ve de otra manera porque todos estamos afectados (en cuanto a la situación de Aragón y España), aunque se tiene una extraña imagen de que no nos va a tocar, pero esa confianza también puede generar problemas”, advierte. No obstante insiste en que el elevado número de casos no tendrá una afección directa en el turismo de la ciudad, “no podemos permitir un verano que no sea bueno”, reconoce.

El alcalde de Jaca espera que en los próximos días bajen los casos, que se cumplan los aislamientos “y que cada uno cumpla las normas”. Y no se plantean nuevas medidas ante esta situación. “Con estos porcentajes, en otras olas y con otros tipos de afectados y sin vacunas, hubiera sido diferente, pero afortunadamente la vacunación nos lleva a circunstancias distintas y ahora podemos verlo de una manera más optimista”, concluye.

