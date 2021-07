Jaca es la ciudad con mayor incidencia pero confía en que no afecte al turismo

Las zonas turísticas de Aragón no son ajenas al repunte generalizado de contagios. De hecho, Jaca era este martes la ciudad de más de 10.000 habitantes con la incidencia más elevada de la Comunidad (502,7) a siete días. La afluencia de visitantes no se está resintiendo y los empresarios confían en que siga siendo así. En lo que va de julio ya se han notificado 81 positivos, 12 de ellos ayer. Una parte está relacionada con un brote en un equipo de fútbol jaqués.

Por el momento, no ha tenido una repercusión en la llegada de turistas, tal y como apuntan los empresarios, ya que los establecimientos hosteleros están trabajando bien. Pepe Pérez, vocal de hostelería de la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania, Acomseja, confía en que el incremento de contagios no afecte al sector, aunque no oculta que la situación sanitaria es "preocupante". "Hemos trabajado muchísimo aún siendo martes", comentaba este propietario de un restaurante. Según él, "no existe la psicosis de antes por el miedo a los contagios, seguramente porque hay mucha gente vacunada".

Por su parte, la presidenta de Acomseja, Marian Bandrés, añadía que las medidas se tienen que centrar en atajar los contagios donde se están produciendo, "que no es ni en restaurantes ni en el interior de los locales de ocio nocturno, donde cumplen escrupulosamente con los protocolos. Hay que ir a la raíz del problema, y no a los de siempre".

El Ayuntamiento coincide en que el repunte no afectará al principal motor económico de la ciudad, ya que la situación es generalizada. Según Olvido Moratinos, concejal de Turismo, Jaca cuenta con una clientela básicamente familiar, "que se mueve por ambientes diferentes a los del público joven".

La afluencia de visitantes está siendo especialmente intensa en los últimos días, hasta el punto de que se acerca a cifras de finales de julio "en lugar de lo que sería normal para estas fechas", manifiesta, de acuerdo a los datos de la Oficina de Turismo.

Solo superado en la tercera ola

Y por detrás de Jaca, la segunda ciudad con mayor incidencia a siete días este martes era Huesca (461). El número de contagios en las últimas dos semanas ya suma los 354. Casi la mitad (172) en el centro de salud Santo Grial, uno de las tres en los que está dividido el municipio. El actual porcentaje de casos de la capital solo se superó en la tercera ola de la pandemia, en el mes de octubre.

El centro de Santo Grial notificó 12 nuevos casos, pero en un solo día, el pasado jueves, sumó 26. El número de PCR realizadas ha llegado alguna jornada al máximo de capacidad, 80.

La situación en otras ciudades también es alarmante. Teruel capital es la tercera en incidencia acumulada en Aragón (427 casos por 100.000 habitantes), seguida de otras dos de la provincia altoaragonesa, Monzón (395) y Barbastro (384).

El repunte de contagios está saturando la atención primaria pero no se nota la presión asistencial en los hospitales. El de Barbastro tenía tres pacientes, uno de ellos en la uci, una cifra similar a la registrada la semana pasada. En el San Jorge de Huesca sí se ha producido un aumento de ingresos. Desde el lunes, hay siete personas hospitalizadas en planta, frente a las tres del pasado viernes, y una en Cuidados Intensivos.

"Es pronto para ver la repercusión en los hospitales"

"La situación en el hospital está lejos de ser la de las últimas oleadas pero ya se está empezando a ver un aumento de pacientes. La sintomatología en la mayoría de los casos es leve, pero que en otros requiere la hospitalización". De esta forma resume Manuel Muñoz, médico de Urgencias del San Jorge de Huesca, el efecto del repunte en la atención especializada. "Es demasiado pronto para ver la repercusión", asegura. Hay pacientes ingresados "con alguna e incluso dos dosis de la vacuna", pero la mayoría son personas más jóvenes sin inmunizar.

Según explica, al servicio de Urgencias llegan sobre todo infectados con síntomas que no remiten, aunque no graves. "Cuando llevan cinco o seis días y la fiebre no baja, por precaución se los deriva para realizar pruebas complementarias, como una radiografía, para descartar una neumonía". No obstante, dada la elevada incidencia, a pesar del importante dato de inmunización, teme que exista "un porcentaje proporcional que llegue a los hospitales". Manuel Muñoz confía en el efecto de las últimas restricciones puestas en marcha. "La población joven vuelve a concienciarse de que este desliz hay que frenarlo, y por lo que vemos son los primeros interesados en recibir la primera dosis de vacuna", concluye.