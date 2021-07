La curva "explosiva" de contagios de covid de los jóvenes arrastra al resto una semana después

La nueva oleada de covid-19, quinta en España y sexta en Aragón, comenzó siendo una 'ola joven', derivada en parte de los brotes en la costa, pero poco a poco el rápido aumento de contagios ha tenido un "efecto arrastre" en el resto de grupos de edad, aunque en mucho menor número al estar vacunados en su mayoría. En Aragón, no han llegado a las cifras tan elevadas de los jóvenes, ya que los de 20 a 24 años han superado los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, en un ascenso "explosivo", como lo definió la propia consejera de Sanidad, Sira Repollés, cuando presentó la semana pasada las últimas restricciones para controlar su avance.

La nueva ola tiene algunas semejanzas con las anteriores en cuanto a la evolución de los grupos de edad. Comparando el aumento de contagios en Aragón se observa que el incremento de casos "comienza siempre en los jóvenes y tiene un efecto arrastre en el resto de grupos", explica Nacho de Blas, epidemiólogo veterinario de la Universidad de Zaragoza. Los contagios empiezan por darse en el "ámbito social" y luego pasan al familiar. El alza vertiginosa entre los jóvenes de 15 a 24 años dejó la semana pasada una curva de subida casi en línea vertical, que no se había visto ni en la oleada tras las 'no' fiestas del Pilar cuyo pico se alcanzó en noviembre.

Los contagios han aumentado después en todos los grupos de edad, que se encuentran también en una senda ascendente, pero en cifras muy alejadas de la escalada juvenil. Entre los mayores de 75 años, en las últimas tres semanas se ha "multiplicado por 20" la incidencia a 7 días por cada 100.000 habitantes, pero partían solo de un 3,4 el fin de semana del 19 y 20 de junio y han llegado a 62 este último. En los mayores de 65 años ha subido de solo 5,9 a 66,6, que sigue siendo bajo. "El resto están por encima de 100", señala, como en la anterior ola de mayo, la más suave de las últimas registradas.

El Gobierno de Aragón ya ha adelantado la vacunación para el colectivo de jóvenes y la vuelta al endurecimiento de horarios y aforos en la hostelería y el ocio nocturno tras los brotes de viajes de fin de curso en junio. "En la curva parece que la pendiente está bajando o desacelerando", augura De Blas, que señala que los próximos días serán determinantes para confirmarlo. De momento, los casos notificados superan los 600 en Aragón, creciendo a un ritmo de más de 250 al día.

Las claves de la nueva ola

La interpretación de esta última oleada necesita nuevas claves porque son varias las diferencias respecto a las que se han producido desde marzo de 2020. Se trata de la primera embestida del virus que llega en plena irrupción de la variante Delta (antes, 'india') en España y Aragón. Una mutación que se ha comprobado se transmite más rápidamente. En todo el país ha pasado en una semana de representar el 18% de los casos a ser la cepa dominante con el 60%, mientras en Aragón ya es responsable de más de un tercio de los contagios (34,8%). El máximo habría superado al alcanzado en la que se produjo en noviembre, donde la incidencia a 7 días de los jóvenes se quedó cerca de 800, pero no superó los 1.000 como ahora. "La variante afecta en que es más transmisible y suben más rápido los casos", apunta De Blas.

Otra diferencia con las anteriores oleadas es que este nuevo pico llega en un momento en el que buena parte de la población ha recibido la vacuna contra el covid. Esto amplía la brecha entre cohortes vacunadas y las que no lo están. En Aragón, el 62,98 % de los vacunados cuentan al menos una dosis y el 49,18 % tienen ya la pauta completa, según los últimos datos (a 12 de julio) del Gobierno de Aragón.

"Las personas que no están vacunadas tienen más riesgo de contraer la enfermedad y estamos viendo que el rebrote está afectando principalmente a las no vacunadas", asegura Inmaculada Cuesta, enfermera y secretaria nacional de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (Anenvac).

"Ya sabíamos que la vacuna no tenía un efecto al 100%. Lo importante es que hay contagios pero menos casos graves, que es lo realmente peligroso"

Sin embargo, entre los nuevos contagios también hay vacunados. "Ya sabíamos que la vacuna no tenía un efecto al 100%. Lo importante es que hay contagios pero casos menos graves, que es lo realmente peligroso", añade. Pone como ejemplo las campañas anuales de vacunación de la gripe, en las que se busca "proteger, pero, sobre todo, evitar complicaciones". Por ello, otro rasgo de esta ola es que el primer coletazo no se notó en la presión en los hospitales, pero empieza a llegar.

"De momento, los casos que se están teniendo son leves, pero la presión hospitalaria ya está subiendo, cosa que la semana pasada no teníamos porque eran más jóvenes", señala Cuesta, que participa en el grupo que elabora la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad. Desde este calculan que uno de cada 100 jóvenes que se contagian terminan en el hospital. "Todos somos susceptibles de tener una forma grave. De momento, las muertes se están conteniendo", añade la enfermera.

Hasta finales de agosto para conseguir inmunidad

Sin embargo, la enfermera insiste en no bajar la guardia. "Para que empieces a generar anticuerpos pasan aproximadamente tres semanas y luego otras tres tras la segunda dosis. Para una protección robusta te pones en dos meses y medio".

En los datos de contagios se refleja también el parón que hubo en el calendario con el grupo inoculado con Astrazeneca, que se quedó sin segunda dosis. "Hay un gran grupo que todavía está pendiente de la segunda dosis y tiene la pauta incompleta", recuerda Cuesta, ya que sería una cohorte "de más riesgo, por la edad". Entre las medidas para frenar los efectos de esta nueva ola, se ha adelantado a este miércoles la vacunación de este colectivo.

Se trata del de 60 a 67 años, cuya vacunación se paralizó mientras se analizaban los efectos de la citada vacuna. Los mayores de 65 pudieron completarla. Solo el 44,7% de los aragoneses entre 60 y 64 años han recibido las dos dosis, el porcentaje más bajo de los mayores de 45 años.

"La vacuna no va a salvar el verano. Hasta la segunda quincena de agosto no se notará el efecto de la vacunación"

De Blas advierte que "todavía es pronto para confiarse". Para conocer la evolución de las próximas semanas apunta que "habrá que ver qué ocurre con los que vengan de la primera y segunda quincena vacacional". En estas fechas, Zaragoza "exporta" población, que sale de vacaciones. Por ello, "puede que bajen los casos porque exportemos gente la segunda quincena de julio y la primera de agosto".

"La vacuna no va a salvar el verano. Hasta la segunda quincena de agosto no se notará el efecto de la vacunación", añade De Blas, especialmente, la de los jóvenes que comienza ahora. Recuerda que el "efecto rebaño" se alcanza no solo llegando al 70% de la población, que todavía no se ha logrado, sino cuando se extienda la vacuna de forma homogénea a todos los grupos de edad.

