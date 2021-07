El presidente de los hosteleros de Huesca reitera que los contagios se dan en la calle

El presidente de la Asociación de Hostelería de Huesca, Carmelo Bosque, no entiende por qué se vuelve a cargar contra la hostelería para frenar la nueva eclosión de la covid. "En Mallorca estaba todo el ocio nocturno cerrado y no por eso han dejado de producirse contagios", ha dicho. Asimismo, ha cuestionado que se ponga de nuevo al sector en el centro de la diana. "Ya estamos acostumbrados y no podemos hacer otra cosa que respirar, tomar aire y pensar en que pasen estos días cuanto antes para esto cambie, pero después, alguien tendrá que dar explicaciones y pedir disculpas porque llevamos 16 meses sin trabajar". El portavoz de los hosteleros ha explicado que el año pasado no se facturó "y ahora estamos ya en agosto y septiembre, que no hay celebraciones".

Bosque ha señalado que en la ciudad de Huesca ningún hostelero ha celebrado cenas de paso del ecuador ni de final de carrera porque "entendíamos que podían llegar los problemas que luego se han propiciado". "Es el que manda, el que gobierna quien debe tener las certezas para poner el remedio antes de que surja el problema pero lo único que hacen es imponer restricciones a la hostelería", ha apostillado. Según ha dicho, "se demoniza y castiga a la hostelería cuando hemos demostrado que nos atenemos a las normas".

En su opinión, volver a aplicar estas medidas es una "temeridad" porque "estamos en medio del verano". También se ha preguntado si se conseguirá algo por dejar de dar servicio en las barras o por cerrar los restaurantes a las 23.00. "¿Se han producido los contagios en los restaurantes? Todos sabemos que se han producido en fiestas?", ha apostillado. Según dice, los dirigentes aragoneses han tomado "una línea que no correcta, pero son los que mandan".

El presidente de los hosteleros de la provincia de Huesca considera que la única solución para frenarlos contagios es la vacuna y la rapidez en su inoculación. Reitera que no encuentra explicación para volver a castigar otra vez a los bares y los restaurantes. "¿Qué diferencia hay entre cerrar a las 23.00 o a las 0.00?", ha inquirido. En relación a la consejería de Sanidad, en este caso, ha apuntado que "les iría bien sentarse en una mesa de trabajo y hablar con quienes tenemos la experiencia antes de imponer más limitaciones".

Bosque ha indicado que no esperan cancelaciones de bodas, los acontecimientos concertados para este mes de julio en los restaurantes, porque "quien lleva dos años esperando para casarse se va a ajustar a las medidas impuestas". Su preocupación estriba en que alguien pueda creer que el sector del evento va poder estar dos años sin vender nada. "¿Hay alguna administración que pueda estar ese tiempo sin cobrar impuestos y mantener su estructura?", se pregunta de manera retórica.

Claramente indignado, el chef del Lillas Pastia ha asegurado que "no se percatan del daño que están haciendo al sector". "Mas del 25% de la gente que se dedicaba a esto ha desaparecido y se ha buscado la vida en otro sitio porque nadie puede estar un año y seis meses parado", ha manifestado. Bosque quiere pensar que en 15 días la situación estará normalizada al tiempo que insiste en que "todos saben que nosotros no somos el problema sino la solución". .