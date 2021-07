Un brote de jóvenes en Huesca suma 22 contagios en dos días

Un brote que afecta mayoritariamente a población joven ha provocado un repunte de contagios en la ciudad de Huesca, donde en solo dos días se han registrado 22 positivos. La situación no es excepcional, ya que como advierte el Gobierno de Aragón, todos los casos que se están dando en la Comunidad Autónoma tienen en general relación con población joven, ya sea por viajes o fiestas de finalización de curso o por reuniones sociales.

Solo este jueves se han notificado 13 casos en las tres zonas sanitarias de la ciudad, 8 en la de Santo Grial, 4 en el Perpetuo Socorro y 1 en Pirineo. La primera encabezó también los contagios el miércoles, con 6, por 1 y 2 de las otras áreas. En total, 22 en solo dos días. Un repunte que los sanitarios relacionan directamente con el ocio juvenil. Aunque no pueden concretar si deriva de alguno de los ya tradicionales viajes de fin de curso a Salou, creen que estas vacaciones en la playa pueden estar detrás de algunos positivos.

"Prácticamente ninguno da síntomas. Si no fuera porque estamos en una situación de pandemia, a lo mejor ni siquiera se planteaban ir al médico", afirma Ramón Boria, delegado sindical de Cemsatse y médico de Atención Primaria en Huesca. El problema, añade, es el efecto en su entorno. "Los padres pueden estar vacunados, pero la vacuna no es cien por cien efectiva ni garantiza que no puedas transmitir el virus", señala Boria. Y, por otra parte, los contactos de positivos, estén o no inmunizados, deben pasar por dos PCR, al principio y final del proceso, y por un periodo de aislamiento domiciliario.

La mayoría de los infectados esta semana en Huesca tienen entre 16 y 20, repitiendo el patrón que se está dando en Aragón. El Ejecutivo autonómico ha destacado este jueves que el aumento de la incidencia se está produciendo fundamentalmente por los contagios en los grupos de edad aún no vacunados, de modo que de los 198 casos registrados, 131 (el 86%) se corresponde con la franja de edad de 10 a 29 años y se concentran aún más en la de 20 a 29 años, con 81 casos. Un patrón de contagio que se viene repitiendo en los últimos días.

El responsable del sindicato médico ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual, "porque el virus sigue estando aquí". El brote tardará unos días en neutralizarse. "Irán saliendo más casos", avisa el delegado sindical.

El brote ha provocado que la incidencia en la ciudad de Huesca suba a 63 casos por cada 100.000 habitantes a siete días, por encima de la media de Aragón y casi el doble que hace dos semanas.

La buena noticia es la situación hospitalaria. En el San Jorge de Huesca hay tres personas ingresadas, una de ellas en Cuidados Intensivos, mientras que en Barbastro permanece una en planta y otra en la uci.