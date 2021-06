El Festival de Cine de Huesca clausura la edición del retorno y mira al 50 aniversario

El Festival Internacional de Cine de Huesca ha comenzado la última jornada de su 49ª edición (este sábado) dando a conocer los trabajos ganadores de los tres concursos: Internacional, Iberoamericano y Documental. La alta calidad de factura y contenido de los 75 cortometrajes seleccionados entre los casi 2.000 recibidos se lo ha vuelto aponer muy difícil a los distintos jurados, que incluso han tenido que conceder alguna mención especial.

El director del certamen, Rubén Moreno, ha señalado que esta "ha sido una edición difícil de organizar", pero ha manifestado su satisfacción porque "hemos podido volver a tener gente, jurados..., han venido equipos de las películas y los premiados". El año que viene esperamos recuperar también a los cortometrajistas", ha apuntado. Asimismo, ha señalado que ha sido una satisfacción ver como el Teatro Olimpia se ha vuelto a llenar en las sesiones de noche porque "es importante que poco a poco se vaya recuperando el público". A este respecto, ha comentado el temor a que la desconfianza que todavía existe debido a la pandemia restara espectadores. "Pero hemos visto que los oscenses han respondido, que la gente ha venido porque la cultura es segura, como hemos demostrado", ha resaltado

Rubén Moreno ha indicado que este domingo el equipo del Festival descansará pero el lunes "nos ponemos ya a trabajar en la 50 edición". De momento, saben que tendrán que luchar para conseguir incrementar el presupuesto porque "se trata de hacer algo excepcional". "Si queremos traer a invitados como en esta edición y a cortometrajistas tendremos que hacer la cuadratura del círculo para celebrar un festival a lo grande".

Como en 2019, aunque con mucha menos afluencia, los representantes de los jurados han leído el palmarés de este año en el patio del Museo de Huesca. El primer premio Danzante Iberoamericano, dotado con 5.000 euros y trofeo ha sido para el cortometraje 'Inefable' (España), de Gerard Oms. El jurado lo ha elegido porque su coherencia técnica y artística "consigue imbuir al público dentro del conflicto y el universo de su protagonista", ha señalado el actor Alberto Amarilla. Este trabajo queda automáticamente clasificado para participar en la categoría de cortometrajes de los Oscar. El premio Cacho Pallero, con 2.000 euros y diploma se ha otorgado a 'Los pájaros vuelan de dos a dos' (Colombia) , de Juan Felipe Grisales. El reconocimiento a la opera prima Alberto Sánchez (1.000 euros) ha recaído en 'Forastera' (España), de Lucía Aleñar y se ha concedido una mención especial a 'O Barco de o río' (Brasil), de Bernardo Ale Abinader.

En el Concurso Internacional, el primer premio se ha otorgado a 'I am afraid to forget your face' (Egipto-Francia), de Sameh Alaa, porque "si el territorio del cortometraje es la contundencia, este trabajo logra producir lo imborrable", ha señalado la directora mexicana Mariana Gándara, miembro del jurado. Este corto también ha quedado clasificado para los Premios Oscar.

En esta misma categoría, el Danzante de animación Jinete Ibérico, que concede el Instituto de Estudios Altoaragoneses, ha sido para 'Precious' (Francia), de Paul Mas y el premio a la ópera prima, que concede la Fundación Anselmo Pié, se lo ha llevado 'Un coeur d'or' (Francia), de Filliot Simon. La mención a los Valores Humanos Paco García de Paso ha recaído en el corto 'Chrupki' (Bulgaria), de Salava Doytchev. 'Al-Sit' (Sudán-Catar), de Suzannah Mirghani, ha obtenido una mención especial y se ha llevado además el premio al mejor guión.

Vestíbulo del Teatro Olimpia antes de iniciarse la proyección de una de las películas del Festival. Festival de Cine de Huesca.

El primer premio del Concurso de Documental ha viajado a Finlandia con 'The Fantastic', de Maija Blafield. Se trata de "una magnética reflexión sobre el poder de la imagen que nos traslada a otras maneras de interpretar el mundo", ha destacado Luis Lles, integrante del jurado. Igualmente, este trabajo competirá por una nominación en los Oscar. El galardón José Manuel Porquet, en esta misma categoría, ha sido para el documental español '25, de Roberta Nikita' y Laura Put. El tribunal ha concedido una mención especial a 'A cambio de tu vida', de Olatz Ovejero Alfonso, Clara López, Aurora Báez y Sebastián Ramírez.

El público, que ha votado en las salas y de forma 'online', ha elegido como mejor cortometraje del Festival 'Nur y Abir' (España), de Manu Gómez. El premio consiste en la compra de los derechos de emisión por parte de Aragón Televisión por un valor de 900 euros así como su promoción y difusión.