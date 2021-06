Michel Franco vuelve a Huesca tras 18 años para recoger el premio Carlos Saura

Hace 18 años llegó a la capital oscense un joven de México cargado con una mochila. Pensaba que la ciudad sería la primera parada de un recorrido de tres semanas que le permitiría conocer muchos lugares de España. Tenía 23 años y era uno de los realizadores invitados por el Festival Internacional de Cine de Huesca porque su cortometraje, titulado 'Entre dos', había sido seleccionado para competir por el premio Danzante.

Era el primero corto que Michel Franco se atrevía a mandar fuera de su país y, aunque su ambición era mucha, estaba convencido de que las posibilidades de ganarse la vida haciendo películas eran pocas. Se equivocó. Este viernes ha regresado al certamen para recoger el premio Ciudad de Huesca Carlos Saura, que le entregará el cineasta oscense en una gala que tendrá lugar en el Teatro Olimpia.

Aquel joven que no llegó a irse de gira por España, ha vuelto con otros muchos premios bajo el brazo y se ha emocionado al recordar a Pepe Escriche, impulsor del Festival al que conoció en 2003, y a Enrique Alagón, el zapatero de Ayerbe que emigró a México en 1939 y que fundó Laboflims, el laboratorio de postproducción de imagen y sonido "más importante de toda Sudamérica". A ellos dos dedica su premio Michel Franco.

Acompañado de su padre, el afamado director ha recordado que tras una noche intensa en el Festival de Cine de Huesca recibió a las 8.00 la llamada de teléfono que le comunicaba que había ganado el Danzante y 6.000 euros. El premio fue providencial porque fue entonces cuando "asumí que sí podía tener una carrera dentro del cine". Su ópera prima Daniel y Ana (2009) fue seleccionada en la 'Quinzaine des réalisateurs' del Festival de Cannes, certamen al que regresó con 'Después de Lucía' para ganar en la sección.

Impresionado por su obra, el actor nominado al Oscar Tim Roth protagonizó 'Chronic', por la que obtuvo el premio al Mejor Guión en el certamen de la Costa Azul en 2015. Su cuarto paso por la 'La Croisette' fue con 'Las hijas de abril (2017)', un largometraje que compitió también en el Festival de San Sebastián y que consiguió varios reconocimientos a sus actrices: la española Emma Suarez y la mexicana Ana Valeria Becerril.

Michel Franco firma el póster con su retrato en los Porches de Galicia. Rafael Gobantes

Su trabajo más reciente, 'Nuevo Orden' se llevó el Gran Premio del Jurado del pasado Festival de Venecia. Michel Franco no ha querido hablar de proyectos para "no matar los elementos de sorpresa", pero ha señalado que el inicio de la pandemia le sorprendió con un rodaje recién terminado que, en este tiempo, ha estado editando y produciendo y que pronto se convertirá en una película.

El premio Ciudad de Huesca Carlos Saura reconoce la trayectoria de jóvenes figuras del mundo del cine que proyectan además una prometedora carrera profesional. El jurado de 2003 acertó de pleno en su elección y aquel estudiante aficionado al cine es hoy exponente de un cine social y directo, propiciado por la libertad que le otorga compatibilizar la dirección, el guión y la producción.

Michel Franco es, además, paradigma "del espíritu con el que se trabaja en Festival de Huesca". Su director, Rubén Moreno, ha destacado que el cortometraje "es un viaje iniciático" y que el objetivo del certamen es ayudar a los realizadores a centrar toda su energía en hacer cine". "Es el primer empujón y, después, hay carreras de todo tipo...", ha añadido.

"Gracias Huesca. Soy afortunado por ser premiado dos veces en tan bello lugar". Es la dedicatoria que el director mexicano ha escrito en el poster del Festival con su fotografía. la frase no parece gratuita, ya que mucho antes de viajar a la ciudad conocía a uno de sus hijos más ilustres: Carlos Saura. Según ha dicho, las dos películas que había visto a los 15 años son obra de dos aragoneses, 'Los Olvidados', de Luis Buñuel, y 'Cría cuervos', del realizado oscense. "No sé si es su mejor película (la de Saura), pero me marcó y creo que es una obra maestra", ha indicado. "Tiene misterio y cada vez que la veo me produce el mismo efecto", ha reconocido Franco, comentando que va a intentar que el certamen de Cine de Morelia (México) programe una retrospectiva de su obra como homenaje.