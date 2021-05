Lacuniacha acoge a una zorrita de dos meses y ciega, encontrada en un polígono industrial

El parque faunístico de Lacuniacha, en Piedrafita de Jaca, tiene una nueva inquilina, una zorra de apenas dos meses ciega, que fue encontrada en un polígono industrial de Zaragoza. La hallaron desnutrida y en muy malas condiciones, y tras llevarla a un centro veterinario, este contactó con el parque faunístico, donde residen desde hace 3 semanas. “Está ciega, no ve, y no puede ser soltada en la naturaleza, por lo que necesita un hogar después de un proceso de adaptación”, explica Raquel Betanzos, directora de Lacuniacha.

El animal todavía se encuentra en proceso de adaptación y aún no se le ha trasladado a su lugar definitivo, que será junto a Pepa, una rabosa que lleva en el parque 3 años. “No es un proceso sencillo”, añade Betanzos, “y tiene que acostumbrarse no sólo a su compañera, también al recinto y eso necesita un trabajo especial”.

Este nuevo residente de Lacuniacha no tiene nombre, por ello, el parque faunístico ha hecho un llamamiento a través de las redes sociales para que la gente proponga nombres. “El más propuesto es Milagros, por la situación en la que la encontraron, pero hay muchos mas”, asegura la directora. No es la primera vez que Lacunicha recurre a este método para ‘bautizar’ a sus animales, que siempre ha tenido mucho éxito. “Todavía no está decidido el nombre, cuando lo elijamos entre todas las propuestas lo anunciaremos”, subraya Betanzos.

Esta zorrita de dos meses de edad no ha podido encontrar un lugar mejor que Lacuniacha para sobrevivir. “Los animales son nuestra pasión, los cuidadores son muy entusiastas y dedican mucho tiempo a ellos”, recuerda. Este parque, en plena naturaleza, se encuentra “en pleno apogeo” de la primavera, y cuenta con 15 especies autóctonas en un “entorno privilegiado”.

Para la nueva temporada de verano se quiere abrir la posibilidad de abrir el comedero de aves necrófagas a un observatorio. “Queremos consolidar la actividad, y para ello necesitamos que las aves no desconfíen y así los visitantes tienen la oportunidad de observarlas”, concluye la directora de Lacuniacha