Huesca no celebrará actos en los días de San Lorenzo y espera que se organice algún espectáculo taurino

El Ayuntamiento de Huesca no programará acto alguno durante la semana en la que tradicionalmente se celebran las Fiestas de San Lorenzo (del 9 al 15 de agosto), suspendidas por segundo año consecutivo debido a la pandemia. Es el acuerdo que han adoptado de forma unánime los portavoces municipales este lunes tras la celebración de la Junta de Seguridad Local para acordar las medidas en la ciudad una vez que ha decaído el estado de alarma. Habrá un acto institucional el 6 de agosto y no se descarta que se celebra algún espectáculo taurino en verano.

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha comparecido acompañado por algunos concejales del grupo socialista y por la intendente de la Policía Local, Beatriz Rivas. Tras agradecer el comportamiento "responsable" de los oscenses y, especialmente de los jóvenes durante la madrugada del domingo, cuando quedó sin efecto el toque de queda, ha recordado cada día mueren en España más de 100 personas debido a la covid-19 y que este martes son siete los enfermos ingresados en la uci del Hospital Universitario San Jorge por este motivo. "Que ya no haya estado de alarma no significa que no haya virus", ha insistido.

Como ya adelantó hace unos días, Luis Felipe ha manifestado que del 9 al 15 de agosto no habrá en la capital oscense ningún acto programado por el Ayuntamiento. Se trata de no dar a pie a algún tipo de celebración o aglomeración con las Fiestas de San Lorenzo suspendidas. Sí se organizará un acto institucional de pequeño formato el 6 de agosto, viernes, para entregar la Parrilla de Oro de la ciudad a Ultramarinos La Confianza por su 150 aniversario. En el mismo se rendirá un homenaje a las víctimas de la covid-19 y a sus familias.

También fuera de la semana laurentina podría tener algún espectáculo taurino en el caso de que la adjudicataria de la Feria de San Lorenzo 2021, Tauroemoción, presente alguna propuesta, tal y como se lo ha comunicado el propio alcalde. Luis Felipe ha recordado que este tipo de festejos está autorizado en Aragón, con un aforo del 50% en la plaza. "Sería un elemento dinamizador importante para el sector hostelero y hotelero de la ciudad y estamos a la espera de lo que nos diga la empresa", ha indicado.

Para contrarrestar la suspensión de las fiestas patronales y animar la ciudad durante el verano, el área de Cultura está preparando un programa de actos que irá del 21 de julio al 21 de septiembre (excepto del 9 al 15 de agosto). Para su confección invitarán las seis peñas recreativas de la ciudad. En el caso de que alcance a un acuerdo que implique a estas entidades se ayudará a su organización con una subvención.

La programación cultural se denominará Laurentis y llegará todos los barrios de Huesca, ha señalado el alcalde. Uno de los espacios que podrían utilizarse para el desarrollo de estos actos con todas las garantías de seguridad pueden ser los patios de los colegios. Además, se permitirá la instalación de ferias infantiles en distintas zonas de la ciudad.

Asimismo, la junta de portavoces ha acordado mantener la ampliación de la superficie para la instalación de terrazas en los establecimientos de hostelería así como la autorización para que los locales de ocio funcionen como cafeterías y puedan también colocar veladores. El alcalde ha indicado que la Oficina de Turismo continuarán con las visitas guiadas a la ciudad dentro de las indicaciones sanitarias fijadas por el Gobierno de Aragón y que el recorrido no pasará por el palacio municipal.