"Calma tensa" en Graus a la espera de los resultados de 104 test hechos en el colegio

Hay muchos momentos en estos últimos días en que Graus parece una población fantasma, con sus calles vacías, sin pulso, y un ambiente generalizado de temor o prevención que repercute en una bajísima afluencia a los centros comerciales y establecimientos hoteleros y en un remarcable autoconfinamiento ciudadano esperando que 'escampe' la elevada incidencia del covid-19, con más de 800 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días (una treintena de positivos).

No ayuda a disminuir esta sensación la noticia que se conoció el martes de la clausura de cuatro aulas del colegio público que se ha traducido, además, en la realización en la mañana de este miércoles de un total de 104 pruebas PCR a los alumnos, cuidadores y profesores más cercanos a los tres escolares cuyo positivo obligaba al citado cierre. Una medida impulsada desde el Salud y necesaria para conocer el posible nivel de contagio provocado por estos positivos y, en su caso, poner en práctica otras medidas complementarias para garantizar la seguridad de la comunidad escolar grausina.

Puntuales como un reloj suizo, los integrantes del operativo sanitario encargado de realizar las pruebas diagnósticas se han personado a primera hora en las dependencias del colegio, en cuya zona de recreo se había dispuesto un circuito para atender con seguridad a las personas que debían realizárselas y a sus acompañantes. Comenzaban su trabajo a las 8.30 con los alumnos de 5 años, seguían con los 4 y con aquellos escolares de otros cursos que han podido tener un contacto más estrecho con ellos estos últimos días, para concluir pasadas las 9.30 con las monitoras y profesores que trabajan con ellos. La realización de las pruebas se ha desarrollado con gran normalidad dentro de la anormalidad de la situación, en perfecto orden y sin incidentes remarcables, retomándose después el normal desarrollo de la jornada lectiva en el centro.

Así lo confirma la concejal delegada de Educación en el consistorio, Beatriz Cosculluela, quien reconoce que Graus está viviendo "con preocupación y en una calma tensa" mientras llegan los resultados de estas 104 pruebas realizadas: 75 a los alumnos y las otras 29 a monitoras, tutoras y profesores de los cursos afectados. Cosculluela no oculta que los grausinos están "preocupados y a la expectativa" de unos resultados que se espera puedan darse a conocer este jueves por la mañana "y que –apunta- esperamos, deseamos más bien, sean satisfactorios".

"Quiero confiar –subraya la edil- en que no haya demasiados positivos, que sean sólo unos pocos los nuevos casos, o ninguno, y podamos proseguir con la actividad docente con normalidad, pero soy consciente de que en estos momentos es hablar por hablar". También recuerda que meses atrás ya se cerró algún aula por la aparición de casos de Covid 19 "y entonces la cosa no fue a más" y que, como dato positivo, las vacunaciones en el Área de Salud de Graus se desarrollan a muy buen ritmo y este miércoles han sido en torno a 180 las personas inoculadas.

Una buena noticia que no oculta el elevado índice de contagios que soporta la localidad y su zona de influencia, con más de treinta afectados en las últimas dos semanas, lo que llevó hace ya unos días al Ayuntamiento y a la Comarca de La Ribagorza a cerrar los espacios públicos, restringir al máximo los servicios municipales y comarcales en la villa ribagorzana y a recomendar a los ciudadanos que salieran lo menos posible de sus domicilios particulares.

Hasta este martes el colegio había escapado de la última –por el momento- ola desatada tras las fechas de Semana Santa pero este 20 de abril se detectaban tres casos en el centro, uno en P4, otro en P5 y un tercero en Primaria. Una situación que obligaba a cerrar las aulas de los dos primeros cursos porque, como recuerda Cosculluela, "al ser menores de seis años, no llevan mascarilla en clase y, además, forman una burbuja educativa los dos grupos de cada curso por lo que, de acuerdo con el protocolo, ha sido necesario confinar a todos los alumnos". Una dinámica de la que han escapado los escolares de Primaria ya que ellos sí que llevan mascarilla en clase y, a pesar de tener un compañero afectado, no deben de momento entrar en confinamiento a no ser que los resultados de las PCR realizadas aconsejen lo contrario.

La aparición de los tres primeros positivos en el colegio también ha supuesto que los escolares del núcleo de Torres del Obispo que utilizan el transporte escolar hayan sido puestos en cuarentena, ya que varios de sus compañeros son alumnos de los dos cursos directamente afectados.

Fuentes del departamento de Educación del Gobierno de Aragón han señalado que el protocolo seguido este miércoles en Graus es el habitual en los centros en que aparece algún caso de Covid 19 y que se actuará en función del resultado de las pruebas que se han realizado este miércoles. Así mismo, han destacado la escasa incidencia que está teniendo la pandemia en el sistema educativo de nuestra comunidad.